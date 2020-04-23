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23 апреля 2020, четверг, 17:56 285
Общество 2020-04-23T17:56:33+03:00
Українські Новини
В воздухе Киева снова появились вредные примеси

В воздухе Киева снова появились вредные примеси

Ольга Фандорина
Смог, Загрязнение атмосферы, загрязнение воздуха, Смог в Киеве
Смог в Киеве. Фото: Nina Tokareva
Смог в Киеве. Фото: Nina Tokareva

По состоянию на четверг, 23 апреля, в воздухе Киева превышены нормы по концентрации азота, серы и формальдегида, заявил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида в ходе онлайн-брифинга.

По его словам, на сегодня химическое загрязнение атмосферного воздуха в Киеве находится на уровне, характерном для апреля.

"Отмечается превышение предельно допустимых концентраций по диоксиду азота, а также частично по диоксиду серы и формальдегида", - сказал он.

При этом радиоактивное загрязнение в Киевской и Житомирской областях остается в пределах природного фона. Воздушная миграция цезия-137 не зафиксирована.

Кульбида подчеркнул, что направление ветра в ближайшие дни будет изменчивым.

Также утром в пятницу, 17 апреля, индекс качества воздуха в Киеве превышает норму в 3,4 раза, в то время, как еще в четверг вечером, 16 апреля, город окутала дымовая пелена, а жители столицы жаловались на запах гари, который ощущают во всех уголках столицы и в области.

Даже Кличко признал, что Киев попал в мировой антирекорд по грязному воздуху.

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