Коронавірус у світі зафіксували у 2,7 млн осіб. Дані на 24 квітня

У п'ятницю, 24 квітня, по всьому світу зареєстровано 2 709 408 випадків зараження коронавірусом. Кількість тих, хто видужав за добу збільшилася до 738 490, 190 861 - померли.

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса. Центр регулярно оновлює статистику зафіксованих випадків в кожній країні.

Найбільше людей з підтвердженим діагнозом COVID-19 у США, де вірус підтвердили у 869 172 людей, 80 203 особи вилікувалися, а 49 954 - померли.

На другому місці знаходиться Іспанія. Коронавірусом заразилися 213 024 осіб. Одужали 89 250 і загинули 22 157 осіб.

В Італії коронавірус потдтвердили у 189 973 особи, всього в країні 25 549 летальних випадків, а одужали від коронавірусу 57 576 чоловік.

У Франції COVID-19 країні заразилися 159 460, померли - 21 889, а одужали - 42 762 осіб.

Німеччина, де зафіксували 153 129 випадків, опинилася на п'ятому місці. Кількість померлих в країні - 5 575 осіб, а одужали 103 300.

Як захиститися від коронавірусу:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся особи, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавіруса. Інфографіка: Центр громадської здороья

Як повідомляли Українські Новини, за даними ЦОЗ, станом на 9:00 23 квітня в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнта одужали.

Також ООН вважає, що коронавірус може у майбутньому призвести до того, що мільйони людей, які живуть у зоні конфліктів, можуть опинитися на межі голодування.