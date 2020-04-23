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23 квітня 2020, четвер, 21:44 6
Економіка 2020-04-23T23:15:01+03:00
Українські Новини
На пенсії в квітні ПФ вже виділив понад 44 мільярдів, але на 100% ще не профінансував

На пенсії в квітні ПФ вже виділив понад 44 мільярдів, але на 100% ще не профінансував

Ярина Вацяк
ПФУ, Пенсійний фонд, пенсія, 1000 гривень, фінансування пенсій, коронавірусна тисяча
Пенсіонер. Фото: pixabay.com
Пенсіонер. Фото: pixabay.com

У четвер, 23 квітня, Пенсійний фонд України, згідно з затвердженоим графіком, продовжив фінансування пенсій і вже направив на виплати пенсіонерам 44,3 мільярда гривень, а також пенсіонерам почали виплачувати тисячу гривень допомоги у зв'язку з коронавірусом.

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України в соціальній мережі Facebook.

"На пенсійні виплати спрямовано 11,4 мільярда гривень. У тому числі на виплату одноразової грошової допомоги та оплату послуг доставки АТ "Укрпошта" – 10,0 мільярдів гривень", - йдеться в ньому.

Фінансування пенсій. Інфографіка: ПФУФінансування пенсій. Інфографіка: ПФУ

Зазначається, що початку місяця профінансовано пенсій на суму 44,3 мільярда гривень, а це 94,3 % від потреби місяця.

"Шановні пенсіонери! Звертаємось до вас з переконливим проханням без нагальної потреби не виходити з дому, не ризикувати своїм здоров’ям і життям", - нагадали в ПФУ.

Пенсійний фонд також нагадав, що пенсію кожен пенсіонер отримає у визначену дату виплати в установленому порядку. Виплати будуть зараховані на банківський рахунок, а тим, хто обрав АТ "Укрпошта", пенсії доставлять листоноші додому.

Як повідомляли Українські Новини, по тисячі гривень допомоги 7 млн українців отримають до суботи.

Раніше міністр соціальної політики Марина Лазебна прогнозувала виплату по 1 тис. гривень допомоги пенсіонерам через 5 днів після набрання чинності прийнятих Верховною Радою 13 квітня змін у державний бюджет на 2020 рік.

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