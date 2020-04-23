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23 квітня 2020, четвер, 21:18 8
Фінанси 2020-04-23T21:29:17+03:00
Українські Новини
Fitch підтвердив рейтинг України з B, але погіршив прогноз

Fitch підтвердив рейтинг України з B, але погіршив прогноз

Ярина Вацяк
Fitch, Fitch Ratings, економіка України, рейтинг України, Коронавірус
Fitch Ratings
Fitch Ratings

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України на рівні B.

Про це йдеться в повідомленні рейтингового агентства, передають Українські Новини.

Також агентство погіршило прогноз за рейтингом з "позитивного" до "стабільного".

Перегляд прогнозу України на "стабільний" відображає значний вплив пандемії COVID-19 на зростання економіки і фіскальні рахунку країни.

Підвищені макроекономічні та фіскальні ризики, пов'язані з цим безпрецедентним глобальним шоком, частково звернуть тому поліпшення в Україні в останні роки у плані зниження боргового тягаря, нормалізації перспектив зростання після геополітичних та економічних криз 2014-2015 років і зниження волатильності зростання.

У відповідності зі шкалою Fitch, рейтинги групи В означають наявність певних кредитних ризиків при обмеженому запасі міцності.

Як повідомляли Українські Новини, Fitch погіршив прогноз для українських банків через вплив коронавірусу, після того як у НБУ розповіли, що буде з економікою світу і України в разі тривалого поширення коронавірусу.

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