Fitch підтвердив рейтинг України з B, але погіршив прогноз

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України на рівні B.

Про це йдеться в повідомленні рейтингового агентства, передають Українські Новини.

Також агентство погіршило прогноз за рейтингом з "позитивного" до "стабільного".

Перегляд прогнозу України на "стабільний" відображає значний вплив пандемії COVID-19 на зростання економіки і фіскальні рахунку країни.

Підвищені макроекономічні та фіскальні ризики, пов'язані з цим безпрецедентним глобальним шоком, частково звернуть тому поліпшення в Україні в останні роки у плані зниження боргового тягаря, нормалізації перспектив зростання після геополітичних та економічних криз 2014-2015 років і зниження волатильності зростання.

У відповідності зі шкалою Fitch, рейтинги групи В означають наявність певних кредитних ризиків при обмеженому запасі міцності.

Як повідомляли Українські Новини, Fitch погіршив прогноз для українських банків через вплив коронавірусу, після того як у НБУ розповіли, що буде з економікою світу і України в разі тривалого поширення коронавірусу.