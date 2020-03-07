Fitch подтвердил рейтинг Украины "В". Прогноз позитивный

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B".

Об этом говорится в сообщении агентства, передают Українські Новини.

Прогноз по рейтингам является позитивным.

Краткосрочный рейтинг в иностранной и национальной валюте также подтвержден на уровне "B" со стабильным прогнозом.

В сообщении отмечается, что Fitch ожидает продолжения сотрудничества Украины и Международного валютного фонда в рамках многолетней программы.

Эта программа облегчает доступ к внешнему финансированию, а также позволяет снизить риски рефинансирования, укрепить макрофинансовую стабильность и бюджетную устойчивость.

Кроме того, Fitch полагает, что Украина достигла значительного прогресса в законодательном одобрении ряда реформ.

Среди факторов, влияющих на повышение рейтинга страны, находятся снижение внешней финансовой уязвимости, а также уверенность, что прогресс в реформах будет способствовать улучшению перспектив роста экономики при сохранении макроэкономической стабильности.

В соответствии со шкалой Fitch, рейтинги группы В означают наличие определенных кредитных рисков при ограниченном запасе прочности.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре прошлого года Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в национальной валюте до В.

А марте прошлого года Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") Украины на уровне B- со стабильным прогнозом.

Также Fitch подтвердил долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 4 украинских госбанков.