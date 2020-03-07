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07 марта 2020, суббота, 18:28 3794
Экономика 2020-03-07T18:35:49+02:00
Українські Новини
Fitch подтвердил рейтинг Украины "В". Прогноз позитивный

Fitch подтвердил рейтинг Украины "В". Прогноз позитивный

Ярина Вацяк
МВФ, Fitch, Рейтинг Украины
Fitch Ratings, New York.
Fitch Ratings, New York.

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B".

Об этом говорится в сообщении агентства, передают Українські Новини.

Прогноз по рейтингам является позитивным.

Краткосрочный рейтинг в иностранной и национальной валюте также подтвержден на уровне "B" со стабильным прогнозом.

В сообщении отмечается, что Fitch ожидает продолжения сотрудничества Украины и Международного валютного фонда в рамках многолетней программы.

Эта программа облегчает доступ к внешнему финансированию, а также позволяет снизить риски рефинансирования, укрепить макрофинансовую стабильность и бюджетную устойчивость.

Кроме того, Fitch полагает, что Украина достигла значительного прогресса в законодательном одобрении ряда реформ.

Среди факторов, влияющих на повышение рейтинга страны, находятся снижение внешней финансовой уязвимости, а также уверенность, что прогресс в реформах будет способствовать улучшению перспектив роста экономики при сохранении макроэкономической стабильности.

В соответствии со шкалой Fitch, рейтинги группы В означают наличие определенных кредитных рисков при ограниченном запасе прочности.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре прошлого года Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в национальной валюте до В.

А марте прошлого года Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") Украины на уровне B- со стабильным прогнозом.

Также Fitch подтвердил долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 4 украинских госбанков.

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