В Україні хочуть ввести платне СІЗО з поліпшеними умовами

Раніше влада підтримала звільнення ув'язнених з в'язниць в умовах карантину. Днями, Кабінет Міністрів підтримав експеримент щодо запровадження платної послуги з надання поліпшених побутових умов і харчування особам, узятим під варту, у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства юстиції, передають Українські Новини.

"Відповідною за постановою пропонується ввести в окремих слідчих ізоляторах можливість для осіб, взятих під варту, на добровільній основі за відповідну плату одержати покращені побутові умови та харчування", - сказав міністр юстиції Денис Малюська.

Так, в певних слідчих ізоляторах будуть виділені приміщення, які за своїм станом не потребують проведення капітальних ремонтів та можуть використовуватися в рамках експериментального проекту.

За словами Малюськи, кошти, одержані від надання таких платних послуг, будуть направлятися на спеціальний фонд і надалі використовуватися для проведення поточних та капітальних ремонтів приміщень слідчих ізоляторів для створення належних умов утримання іншим особам, узятим під варту.

За результатами експерименту, який планується завершити до 31 грудня 2021 року, буде прийнято рішення про доцільність законодавчого закріплення платної послуги з надання поліпшених побутових умов і харчування особам, узятим під варту.

Як повідомляли Українські Новини, Малюська виступає за приватні СІЗО, але проти дозволу приватизації в'язниць в Україні.

За станом на травень 2019 року в українських в'язницях і СІЗО було 57 тис. "вільних" місць.