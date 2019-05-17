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17 мая 2019, пятница, 07:11 694 Документ
Судебная власть 2019-05-17T07:37:09+03:00
Українські Новини
В украинских тюрьмах и СИЗО 57 тыс. "свободных" мест

В украинских тюрьмах и СИЗО 57 тыс. "свободных" мест

Тюрьма (иллюстрация). Фото: alimentypro.ru
Тюрьма (иллюстрация). Фото: alimentypro.ru

Администрация Государственной уголовно-испольнительной службы (ГУИС) Украины сообщила, что по состоянию на 1 мая 2019 года 55 053 осужденных и взятых под стражу лица находятся в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах (СИЗО), а "свободных" мест - 57 570.

Об этом говорится в ответе Министерства юстиции Украины на запрос Українських Новин.

"По результатам рассмотрения в пределах компетенции сообщаем следующее. Наполнение учреждений исполнения наказания предусмотрено приказом Государственной пенитенциарной службы Украины 26.02.2015 №121/ОД-15 "Об установлении наполнения учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов". В то же время, предоставляем имеющуюся в Администрации ГУИС Украины запрашиваемую информацию", - сказано в ответе.

В приложении на 9 страницах указаны статистические данные Государственной уголовно-исполнительной службы (ГУИС) Украины о наполненности исправительных и воспитательных колоний, исправительных центров и СИЗО, а также численности осужденных и взятых под стражу лиц.

Уточним, что по состоянию на 1 мая 2019 года наибольшая численность осужденных и взятых под стражу лиц находится в Днепропетровской (7 122 человека), Харьковской (6 627 человек) и Запорожской (3 984 человека) областях.

А наибольшее количество "свободных" мест в учреждениях исполнения наказаний и СИЗО в Днепропетровской (6 436), Харьковской (5 233) и Полтавской (3 718) областях.

Напомним, в ходе избирательной кампании кандидата в Президенты Украины Владимира Зеленского был широко использован слоган "Весна придет - сажать будем". Соответсвующая политическая реклама была размещена на территории всей Украины.

Отметим, что слоган имеет двойную смысловую нагрузку. В данной рекламе подразумевались, естественно, не садовые или полевые сельскохозяйственные работы, а аресты политиков и государственных чиновников после завершения президентских выборов, на которых Зеленский одержал победу.

Как сообщали Українські Новини, 2 марта сотрудники Службы безопасности Украины задержали 2 сотрудников Одесского СИЗО по подозрению в систематическом получении взяток от осужденных и их родственников.

23 января генеральный прокурор Украины Юрий Луценко похвастал, как на зоне "строил" уголовников.

18 января стало известно, что руководство Лукьяновского СИЗО (Киевского следственного изолятора) подозревается в получении взяток за улучшение условий пребывания заключенных.

Источник : Українські новини
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