Минюст поддерживает освобождение заключенных в условиях карантина

Министерство юстиции поддерживает амнистию 900 заключенных в условиях карантина, продление которого прогнозируют до конца мая.

Об этом написал министр юстиции Денис Малюська в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Он отметил что Минюст поддерживает идею освобождения осужденных, однако не массового, а в ограниченном и обоснованном количестве. Малюська подчеркнул, что речь должна идти только о тех, кто не представляет опасности для общества.

"Объясню почему. Сейчас страна находится на карантине. Люди в основном сидят по домам и живут за счет сбережений. Крайне мало осужденных, которые могут выйти на свободу, и после этого смогут жить в своей квартире / доме за счет каких сбережений", - отметил он.

По его словам, вероятнее всего, что этот шаг не только не уменьшит количество больных, но увеличит их, а также существенно ухудшит криминогенную ситуацию.

"Единственное, чего достигнет массовое освобождение осужденных в такой ситуации - это уменьшит головную боль Минюста по содержанию осужденных в безопасности. Но уменьшение нашей головной боли не является целью нашей работы. Мы не будем перекладывать проблему с больной головы на здоровую", - написал он.

Кроме того, Минюст инициирует изменения в законодательство, которые позволят уменьшить количество людей, которые направляются в следственный изолятор или учреждения отбывания наказаний.

"Поэтому мы поддерживаем продуманные меры - законопроект об амнистии, который освободит около девятисот осужденных, и инициируем изменения в законодательство, которые позволят существенно уменьшить количество новых людей, которые направляются в СИЗО или учреждения отбывания наказаний. Очень просим коллег по парламенту рассмотреть такие инициативы в первоочередном порядке", - написал Малюська.

Также он заверил, что министерство не инициирует и не поддерживает массовых мероприятий по освобождению десятков тысяч осужденных.

Он отметил, что такие процессы должны происходить только постепенно, подготовлено и контролируемо без создания опасности для общества.

Как сообщали Українськi Новини, Минюст временно запретил свидания с родственниками в тюрьмах из-за коронавируса.

Напомним, 25 марта Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля.