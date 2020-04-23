Баканов запропонував продовжити санкції проти російських пошуковиків і антивірусів

Голова Служби безпеки України Іван Баканов запропонував Раді національної безпеки і оборони (РНБО) продовжити санкції проти російських соціальний мереж і програмних продуктів "Яндекс", "Mail.ru", "Доктор Веб", "Касперський", "1С" та "Парус" крім "ВКонтакте" і "Одноклассники".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

"Сьогодні ми не просто захищаємо українських громадян від фейків і інформаційних вкидань з російських соцмереж, але й дбаємо про кібербезпеку для представників бізнесу, державних та освітніх установ. Адже будь-який російський поштовий сервіс або антивірус можуть бути використані на шкоду Україні. Тому треба мінімізувати ризики. Блокуючи такі ресурси і програми, ми дбаємо про безпеку країни в цілому", - сказав Баканов.

Зазначено, що він також запропонував створити та забезпечити функціонування Єдиного реєстру програмного забезпечення, дозволеного для використання в державних інформаційно-телекомунікаційних системах.

Згідно з повідомленням, це дасть можливість обмежити закупівлі і використання забороненого програмного забезпечення і створить сприятливі умови для розвитку вітчизняної ІТ-сфери.

Як повідомляли Українські Новини, у травні 2020 року завершується термін блокування популярних російських інтернет-ресурсів, серед яких сервіси "Яндекса" і Mail.ru, "ВКонтакте" і "Однокласники", щодо яких вводилися санкції екс-президентом Петром Порошенком терміном на три роки.

Раніше Зеленський заявив, що "Вконтакте" і "Однокласники" заблокували невиправдано.