Этой весной истекает срок блокировки "Одноклассников", "Вконтакте" и Мail.ru.

17 мая 2017 года Президент Петр Порошенко ввел санкции в отношении российской интернет-компании "Яндекс", а также Mail.Ru Group.

Такие ограничительные меры одобрил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Указ предписывает украинским интернет-провайдерам блокировать многие популярные российские интернет-ресурсы.

В их числе — сервисы "Яндекса" и Mail.ru, соцсеть "ВКонтакте", соцсеть "Одноклассники". Эти санкции вводятся на три года.

Блокировку для "Яндекса" продлили на три года еще в 2019 году.



Как сообщали Українські Новини, по указу бывшего президента Петра Порошенко Украина ввела запрет провайдерам предоставлять услуги по доступу пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов "Mail.ru", "Вконтакте", "Одноклассники" а также сервисам "Yandex".



Ранее Зеленский заявил, что "Вконтакте" и "Одноклассники" заблокировали неоправданно.



Также запрещенные российские ресурсы "ВКонтакте" и Yandex вошли в топ-5 по посещаемости украинцами в июне 2017 года.



Кроме того, сайты "Яндекс" и "Одноклассники" вошли в топ-10 по Украине в январе 2019.



Тем временем, эксперт рассказал, как обойти блокировку "ВКонтакте" и "Одноклассников".





