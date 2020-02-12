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12 февраля 2020, среда, 17:23 102
Общество 2020-02-12T17:26:32+02:00
Українські Новини
Этой весной истекает срок блокировки "Одноклассников", "Вконтакте" и Мail.ru.

Этой весной истекает срок блокировки "Одноклассников", "Вконтакте" и Мail.ru.

Валерия Драгомирова
Порошенко Петр, Санкции, Яндекс, Вконтакте, Одноклассники
"Одноклассники". Фото: danilidi.ru

17 мая 2017 года Президент Петр Порошенко ввел санкции в отношении российской интернет-компании "Яндекс", а также Mail.Ru Group.

Такие ограничительные меры одобрил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Указ предписывает украинским интернет-провайдерам блокировать многие популярные российские интернет-ресурсы.

В их числе — сервисы "Яндекса" и Mail.ru, соцсеть "ВКонтакте", соцсеть "Одноклассники". Эти санкции вводятся на три года.

Блокировку для "Яндекса" продлили на три года еще в 2019 году.


Как сообщали Українські Новини, по указу бывшего президента Петра Порошенко Украина ввела запрет провайдерам предоставлять услуги по доступу пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов "Mail.ru", "Вконтакте", "Одноклассники" а также сервисам "Yandex".

Ранее Зеленский заявил, что "Вконтакте" и "Одноклассники" заблокировали неоправданно

Также запрещенные российские ресурсы "ВКонтакте" и Yandex вошли в топ-5 по посещаемости украинцами в июне 2017 года. 

Кроме того, сайты "Яндекс" и "Одноклассники" вошли в топ-10 по Украине в январе 2019.

Тем временем, эксперт рассказал, как обойти блокировку "ВКонтакте" и "Одноклассников"


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