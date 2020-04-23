У "ДНР" і "ЛНР" кількість випадків коронавірусу зросла до 115, є летальні, - Мінреінтеграції

Кількість хворих коронавірусом на території окупованих територій Донецької та Луганської областей зросла до 115. Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій, який у Росії заблокували за дані про COVID-19 в Криму і на Донбасі, передають Українські Новини.

"Якщо вранці 22 квітня окупаційні влади в ОРДО заявляла про наявність 36 випадків зараження коронавірусом, то ввечері того ж дня було оголошено вже про 67 інфікованих (зростання на 86%). Окупаційна адміністрація в ОРЛО 22 квітня оголосила про наявність 48 інфікованих (зростання порівняно з 17 квітня в 2,3 рази)", - сказано в ньому.

Зазначається, що на всіх тимчасово окупованих територіях України і на Донбасі, і в Криму відбувається загострення епідеміологічної ситуації внаслідок поширення коронавіруса.

Крім того, 22 квітня окупаційні адміністрації ОРДЛО синхронно визнали наявність перших летальних випадків від коронавірусу.

У міністерстві вважають, що такий збіг є свідченням того, що рішення про оприлюднення інформації про епідемію приймається в одному центрі.

Окупаційні адміністрації повідомили, що в ОРДЛО, згідно з їх даними, під наглядом через коронавірус перебувають понад 13 000 людей.

Як повідомляли Українські Новини, на початку квітня на території "ЛНР" померли 13 осіб з ознаками коронавірусу.

Також СБУ заявила, що Росія спонсорувала розпалювання паніки в Україні через коронавірус з допомогою інтернет-агітаторів.