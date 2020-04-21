В России заблокировали сайт Минреинтеграции Украины из-за данных о COVID-19 в Крыму и на Донбассе

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России заблокировала доступ к сайту Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины на территории России в то время, как СБУ заявляет, что Россия спонсировала разжигание паники в Украине из-за коронавируса с помощью интернет-агитаторов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минреинтеграции 20 апреля, передают Українські Новини.

"Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ заблокировал сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины... известно, что причину блокировки сайта российская власть выбрала довольно странную, а именно - "претензии вызвала новость о сокрытии информации о больных COVID-19 в Крыму и на Донбассе", - сказано в нем.

Отмечается, что это первый случай блокировки Генпрокураторой России государственного сайта другой страны.

На данный момент неизвестно, заблокирован ли сайт Минреинтеграции только на территории РФ или также на временно оккупированных Россией территориях Украины, в частности в Крыму и на Донбассе.

Согласно сообщению, Россию обеспокоили данные с временно оккупированных украинских территорий о дефиците тестов, о том, что тестирование на коронавирус там проходят только "чиновники" российских оккупационных администраций и военные, и что пациентам с соответствующими симптомами там ставят диагноз ОРВИ, а их врачей обязывают не разглашать реальную ситуацию.

Как сообщали Українські Новини, в России начались "голодные бунты" против карантина, есть задержанные.

Тем временем, в России парад на 9 мая решили проводить в любом случае, несмотря на пандемию коронавируса.