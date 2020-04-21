подписаться на рассылку
26.9 27.4
29 29.77
˟
21 апреля 2020, вторник, 20:16 115
Внешняя политика 2020-04-21T20:21:48+03:00
Українські Новини
В России заблокировали сайт Минреинтеграции Украины из-за данных о COVID-19 в Крыму и на Донбассе

В России заблокировали сайт Минреинтеграции Украины из-за данных о COVID-19 в Крыму и на Донбассе

Ярина Вацяк
Роскомнадзор, Блокировка сайтов, Коронавирус в России, Covid-19, коронавирус на Донбассе, коронавирус в Крыму, Минреинтеграции
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России заблокировала доступ к сайту Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины на территории России в то время, как СБУ заявляет, что Россия спонсировала разжигание паники в Украине из-за коронавируса с помощью интернет-агитаторов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минреинтеграции 20 апреля, передают Українські Новини.

"Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ заблокировал сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины... известно, что причину блокировки сайта российская власть выбрала довольно странную, а именно - "претензии вызвала новость о сокрытии информации о больных COVID-19 в Крыму и на Донбассе", - сказано в нем.

Отмечается, что это первый случай блокировки Генпрокураторой России государственного сайта другой страны.

На данный момент неизвестно, заблокирован ли сайт Минреинтеграции только на территории РФ или также на временно оккупированных Россией территориях Украины, в частности в Крыму и на Донбассе.

Согласно сообщению, Россию обеспокоили данные с временно оккупированных  украинских территорий о дефиците тестов, о том, что тестирование на коронавирус там проходят только "чиновники" российских оккупационных администраций и военные, и что пациентам с соответствующими симптомами там ставят диагноз ОРВИ, а их врачей обязывают не разглашать реальную ситуацию.

Как сообщали Українські Новини, в России начались "голодные бунты" против карантина, есть задержанные.

Тем временем, в России парад на 9 мая решили проводить в любом случае, несмотря на пандемию коронавируса.

Больше новостей о: Роскомнадзор Блокировка сайтов Коронавирус в России Covid-19 коронавирус на Донбассе коронавирус в Крыму Минреинтеграции

В общежитии на Киевщине массовое заражение коронавирусом — 2 человека умерли, заболели 37
Минздрав инициирует продление карантина до 12 мая, но со смягчением мер
Новости
Из-за вспышки коронавируса в Одесской области закрывают город 21:23 Инфографика
Один из медиков-добровольцев в Италии Юрий Сак. Скриншот: youtube/Ранок з Інтером
Медик-доброволец в Италии рассказал, как и в каких условиях работают украинские врачи в эпицентре пандемии 21:10
Коронавирус. Фото: freepik
Посетители сняли видео, как в кулинарии супермаркета в Днипре грубо нарушают карантин 21:02
Заморозки до -5 с сильными порывами ветра. Прогноз погоды на 22 апреля 21:00
Ярославский пригласил ведущих вирусологов в Харьков, где создает "антикоронавирусный" центр 20:38
больше новостей
Падение зарплат, рост цен и доллара: чего ожидать украинцам после карантина 07:00
Доллары лучше не сдавать: чего ожидать на валютном рынке после Пасхи 05:30
"Укрзализныця" рассматривает возможность введения 4-дневной рабочей недели 16:22
Гривна рванула вверх. Курс валют от НБУ после длинных выходных 05:30
Засуха в Украине может привести к дефициту воды: что это значит 22:55
больше новостей
Засуха в Украине может привести к дефициту воды: что это значит 22:55
"Укрзализныця" рассматривает возможность введения 4-дневной рабочей недели 16:22
Землетрясения на Закарпатье. Фото: скриншот gcsk.gov.ua
На Закарпатье возле Ужгорода произошли два землетрясения на Пасху 08:03
Падение зарплат, рост цен и доллара: чего ожидать украинцам после карантина 07:00
В первом квартале 2020 года у коррупционеров конфисковали 14 тысяч грн при расходах в 3,7 млрд 13:11
больше новостей
Всех учителей-пенсионеров переведут на работу по договору на 1 год
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok