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  • Незважаючи на погане здоров'я, Кім Чен Ин зберігає владу в Північній Кореї, – Пентагон
23 квітня 2020, четвер, 18:24 9
Світ 2020-04-23T18:33:08+03:00
Українські Новини
Незважаючи на погане здоров'я, Кім Чен Ин зберігає владу в Північній Кореї, – Пентагон

Незважаючи на погане здоров'я, Кім Чен Ин зберігає владу в Північній Кореї, – Пентагон

Елизавета Кесельман
Кім Чен Ин, Північна Корея, Кім Є Чжон
Кім Чен ИН. Фото: focus.ua
Кім Чен ИН. Фото: focus.ua

Раніше в ЗМІ потрапила інформація про те, що диктатор і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин переніс важку операцію на серцево-судинній системі, а також про те, що північнокорейського правителя замінить його молодша сестра - Кім Є Чжон. Проте в Пентагоні заявили, що Кім Чен Ин продовжує зберігати владу, незважаючи на недавні чутки про погіршення стану його здоров'я. Про це повідомляє DW.

Як зазначив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Джон Хайтен, на даний момент Кім Чен Ин має повний контроль над владою та військовими в КНДР. При цьому він висловив упевненість, що немає ніяких причин проигрвать інші версії.

"Я припускаю, що Кім Чен Ин досі має повний контроль над корейською атомною зброєю і корейськими військовими силами", - заявив він.

Проте, як зазначив Хайтен, у нього немає даних американської розвідки, які б змогли однозначно підтвердити або ж спростувати чутки щодо критичного стану здоров'я лідера Північної Кореї.

Як повідомляли Українські Новини, раніше на кордоні двох Корей зустрілися Трамп і Кім Чен Ин. Кім Чен Ин наказав створити для КНДР ще більше ядерної зброї. В ООН заявили, що КНДР таємно продовжує розвивати ядерну програму.

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