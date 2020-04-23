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23 квітня 2020, четвер, 18:04 7
Світ 2020-04-23T18:27:13+03:00
Українські Новини
Ще на одному круїзному лайнері в Японії зафіксували коронавірус

Ще на одному круїзному лайнері в Японії зафіксували коронавірус

Елизавета Кесельман
Лайнер, Японія, Круїзний лайнер, Коронавірус на лайнері
Круїзний лайнер.Фото: pixabay
Круїзний лайнер.Фото: pixabay

Після того, як в Японії на круїзному лайнері Diamand Princess понад 700 осіб заразилися коронавірусом, інфекція проникла на італьянське судно Costa Atlantica, який причалив на ремонт в японському порту Нагасакі. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляє відомство, інфікування на Costa Atlantica сталося після випадків на круїзному судні Diamond Princess в порту Йокогами два місяці тому.

"Результати перевірки в четвер показали, що ще 14 осіб на борту були заражені вірусом, заявив чиновник префектури Нагасакі. Один пацієнт, який раніше був доставлений у лікарню, зараз знаходиться у важкому стані і вентиляції", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на судні Costa Atlantica виявлено 48 позитивних випадків з 127 перевірених людей, що призвело до зараження 38% людей на борту лайнера.

Як повідомляли Українські Новини, на початку квітня в Греції через коронавірус судно застрягло з українцями.

Крім того, пасажирський круїзний лайнер Costa Concordia в Італії (порт Чівітавекк'я) заблокували після того, як у подружньої пари з Макао виявили симптоми коронавірусу 2019-nCoV.

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