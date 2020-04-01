подписаться на рассылку
27.35 28.05
30 30.9
˟
01 апреля 2020, среда, 16:16 334
Общество 2020-04-01T17:00:03+03:00
Українські Новини
В Греции из-за коронавируса застряло судно с украинскими моряками

В Греции из-за коронавируса застряло судно с украинскими моряками

Ольга Фандорина
Украинцы, Греция, Коронавирус, круизный лайнер, украинские моряки
Лайнер. Фото: SKAI
Лайнер. Фото: SKAI

В Греции зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19 на круизном судне EL.VENIZELOS, на борту которого находятся почти 30 украинских моряков. Об этом сообщает благотворительная организация Фонд помощи морякам Ассоль со ссылкой на заявление представителя Минздрава Греции Сотириса Циодраса.

"Заражение коронавирусом нового типа подтвердили медики у 20 пассажиров греческого круизного судна EL.VENIZELOS, которое пришвартовано в порту Пирея", – говорится в сообщении.

Круизный лайнер выполнял рейс из Турции в испанский город Кадис, но прервал маршрут в связи с развитием эпидемии в Испании. С 22 марта корабль стоит на якоре в порту греческого Пирея, ему предписано не выходить в море.

EL.VENIZELOS перевозил из Турции в Испанию специалистов, которые должны были принять участие в работах по реконструкции круизного лайнера компании Royal Caribbean.

На лайнере в настоящее время находятся 383 человека, у 33 из них – греческое гражданство. Всего на борту – люди из 13 стран мира, в том числе турки, казахи, граждане Украины (около 30 человек), Индонезии и других стран. Судно находится на карантине. Проблемы с его снабжением решаются.

По информации от родных и близких украинских моряков, в начале карантина старшим по должностям выдали защитные маски, младшим лишь антисептики, на вопрос почему так, был дан ответ: "Они вам не нужны".

Как сообщали Українські Новини, в Японии "на карантин" закрыли лайнер с 3500 пассажирами из-за подозрения на борту симптомов коронавируса.

При этом украинцы отказались эвакуироваться с лайнера Diamond Princess. После чего украинка с круизного лайнера в Японии вылечилась от коронавируса.

Кроме того, пассажирский круизный лайнер Costa Crociere в Италии (порт Чивитавеккья) заблокировали после того, как у супружеской пары из Макао обнаружили сиптомы коронавируса 2019-nCoV. 

Больше новостей о: Украинцы Греция Коронавирус круизный лайнер украинские моряки

Кому и когда нужно делать экспресс-тесты на корона...
В Японии от коронавируса скончались 2 пассажира Di...
За прошедшие сутки в Украину вернулись 4,8 тыс. гр...
Женскую сборную по дзюдо эвакуировали из Греции в ...
Кабмин расширил перечень карантинных мер: полный список новых ограничений
В Минсоцполитики назвали дату выплаты пенсионерам помощи в 1000 гривен
Новости
Во время карантина и в сложную погоду ракета "Ольха" поразила цель на рекордном расстоянии 17:05
Брат Ермака прокомменировал опубликованную депутатом Леросом видеозапись 16:48
Благотворительный фонд семьи Жебривских передал 300 наборов с лекарствами пенсионерам "Фармак" 16:44 Пресс-релиз
Министр иностранных дел Китая впервые за 10 лет решил посетить Украину 16:40
СБУ расследует незаконную прослушку брата Ермака 16:40
больше новостей
Пенсионный фонд предупредил о мошенниках и рассказал, как пенсионерам не лишиться денег 05:05
В АТБ заявили, что вырастет цена на куриные яйца 19:03
В Минсоцполитики назвали дату выплаты пенсионерам помощи в 1000 гривен 13:36
Пенсии весной повысят трижды: кому "светит" увеличение выплат 05:30 Инфографика
Минздрав разрешил работу рынков на карантине при нескольких условиях 15:19
больше новостей
Минздрав разрешил работу рынков на карантине при нескольких условиях 15:19
Основатель банка "Аваль" погиб в ДТП в Житомирской области 19:40
НАБУ закрыло дело против Порошенко о растрате средств офшором путем спецконфискации $1,5 млрд Януковича 11:49
Пенсионный фонд предупредил о мошенниках и рассказал, как пенсионерам не лишиться денег 05:05
Предприятие Бахматюка выделило средства на борьбу с коронавирусом на Херсонщине 12:06
больше новостей
В Киеве за день 25 новых случаев коронавируса, среди них годовалый ребенок
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok