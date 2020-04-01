В Греции из-за коронавируса застряло судно с украинскими моряками

В Греции зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19 на круизном судне EL.VENIZELOS, на борту которого находятся почти 30 украинских моряков. Об этом сообщает благотворительная организация Фонд помощи морякам Ассоль со ссылкой на заявление представителя Минздрава Греции Сотириса Циодраса.

"Заражение коронавирусом нового типа подтвердили медики у 20 пассажиров греческого круизного судна EL.VENIZELOS, которое пришвартовано в порту Пирея", – говорится в сообщении.

Круизный лайнер выполнял рейс из Турции в испанский город Кадис, но прервал маршрут в связи с развитием эпидемии в Испании. С 22 марта корабль стоит на якоре в порту греческого Пирея, ему предписано не выходить в море.

EL.VENIZELOS перевозил из Турции в Испанию специалистов, которые должны были принять участие в работах по реконструкции круизного лайнера компании Royal Caribbean.

На лайнере в настоящее время находятся 383 человека, у 33 из них – греческое гражданство. Всего на борту – люди из 13 стран мира, в том числе турки, казахи, граждане Украины (около 30 человек), Индонезии и других стран. Судно находится на карантине. Проблемы с его снабжением решаются.

По информации от родных и близких украинских моряков, в начале карантина старшим по должностям выдали защитные маски, младшим лишь антисептики, на вопрос почему так, был дан ответ: "Они вам не нужны".

Как сообщали Українські Новини, в Японии "на карантин" закрыли лайнер с 3500 пассажирами из-за подозрения на борту симптомов коронавируса.

При этом украинцы отказались эвакуироваться с лайнера Diamond Princess. После чего украинка с круизного лайнера в Японии вылечилась от коронавируса.

Кроме того, пассажирский круизный лайнер Costa Crociere в Италии (порт Чивитавеккья) заблокировали после того, как у супружеской пары из Макао обнаружили сиптомы коронавируса 2019-nCoV.