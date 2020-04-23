Посольство США підтвердило, що в Україні зберігаються "збудники хвороб і небезпечні патогени"

Посольство США підтвердило роботу з Україною над програмою боротьби з біологічною загрозою з збудниками хвороб і небезпечними патогенами у зв'язку з розповсюдженням дезінформації, що кружляє в деяких колах України, дотримуючись російської дезінформації щодо справжнього партнерства в той час, як Зеленський пообіцяв мільйон доларів українському винахіднику вакцини від коронавірусу.

Про це йдеться в повідомленні на сайт посольства.

"Програма боротьби з біологічною загрозою Міністерства оборони США працює в Україні разом з українським урядом над забезпеченням консолідованого і захищеного зберігання збудників хвороб та загрозливих токсинів у відповідних державних установах, так щоб при цьому можна було проводити мирні дослідження та розробляти вакцини. Ми також працюємо з нашими українськими партнерами, щоб розвинути здатність України виявляти спалахи, спричинені небезпечними патогенами, перш ніж вони становитимуть загрозу безпеці чи стабільності", - йдеться в повідомленні.

В посольстві наголосили, що спільними зусилля можуть гарантувати, що небезпечні збудники не потраплять у чужі руки. У рамках проєкту проводиться співпраця з Міністерством охорони здоров’я, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів, Національною академією аграрних наук та Міністерством оборони.

Також в Україні працює Науково-Технологічний Центр (УНТЦ/STCU) — це міжурядова організація, створена міжнародною угодою в жовтні 1993 року. Зараз Сторонами в УНТЦ є Азербайджан, Європейський Союз, Грузія, Молдова, Україна, США та Узбекистан.

Зазначається, що УНТЦ покликаний сприяти глобальному миру та процвітанню шляхом спільного зменшення ризиків, пов’язаних з хімічною, біологічною, радіологічною та ядерними зброєю, шляхом підтримки цивільних науково-технічних партнерств та співпраці, що стосуються глобальних загроз безпеці та сприяють нерозповсюдженню.

Як повідомляли Українські Новини, 23 квітня Оксфорд почав випробування вакцини від коронавірусу на людях.

Тим часом ВООЗ назвала три препарати, що лідирують серед випробувань вакцин від коронавірусу.