підписатися на розсилку
26.85 27.25
29 29.6
˟
23 квітня 2020, четвер, 15:58 20
Суспільство 2020-04-23T16:04:02+03:00
Українські Новини
20 українських медиків-добровольців повернулися з Італії

20 українських медиків-добровольців повернулися з Італії

Елизавета Драбкина
Медики, Медики-добровольці, Коронавірус
Українські медики Фото: прес-служба МВС
Українські медики Фото: прес-служба МВС

20 українських медиків-добровольців повернулися з Італії, на відрядження в якій пробули на тиждень довше.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

"Сьогодні в Україну прилетіли 20 лікарів, які три тижні допомагати італійським колегам у боротьбі з коронавірусною інфекцією COVID-19. Усі вони пройдуть обов‘язкову двотижневу обсервацію", - сказано в ньому.

Наголошується, що українська команда складалася з двох груп по 10 осіб, вони працювали в містах Пезаро та Урбіно.

"Українські медики здобули безцінний досвід лікування коронавірусу. Вони вивчали процес діагностики та лікування пацієнтів, ознайомились з протоколами лікування та ліками, які застосовуються, а також були присутніми при хірургічних втручаннях", - йдеться в повідомленні.

Українські медики Фото: МВСУкраїнські медики Фото: МВС

Наголошується, що за словами медиків, всі карантинні заходи - виправдані.

"В Італії, на жаль, вони були із запізненням, що дало можливість дуже швидко розповсюдитись цьому вірусу і призвели до великих втрат", - сказано в повідомленні.

Всі медики пройдуть тести на коронавірус і обов'язкову двотижневу обсервацію.

Згодом вони зможуть поділитися досвідом по боротьбі з коронавірусом.

Як повідомляли "Українські Новини", в італійському Неаполі команду українських медиків, спрямованих МОЗ для допомоги в боротьбі з коронавірусом, зустрічали під пісні Руслани.

Нагадаємо, на допомогу Італії у боротьбі з пандемією коронавіруса вилетіли 20 українських лікарів. В Італію полетіли інфекціоністи, реаніматологи, хірурги, анестезіологи, ендокринологи, невропатологи та медичні сестри, тобто всі ті, хто займається лікуванням цієї хвороби.

Більше новин про: Медики Медики-добровольці Коронавірус

НБУ погіршив прогноз зростання ВВП з 3,5% на зниження до 5% в 2020
В Україні за добу майже 600 нових інфікованих коронавірусом. Всього 7,1 тис. заражених
Новини
Пенсійний фонд почав виплачувати "коронавірусну тисячу" 16:29
Блогера Шарія зняли з розшуку в Україні 16:18
Замість боротьби з кризою українська влада приймає дивні, а часто просто шкідницькі рішення, – Бойко 16:06
Пожежа в лісі під Києвом. Скріншот відео PavlovskyNews
Під Києвом спалахнув ліс. Задимлення перекриває сонце 15:58
20 українських медиків-добровольців повернулися з Італії 15:58
більше новин
Ярославський запросив провідних вірусологів в Харків, де створює "антикоронавірусний" центр 20:38
У світі коронавірус зафіксували у 2,5 млн осіб. Дані на 22 квітня 08:52 Карта
Україна 42-й день на карантині, до його закінчення залишилося 2 дні 09:00
Завтра Оксфорд почне випробування вакцини від коронавірусу на людях 08:24
Холодницький в минулому році витратив на відпочинок 142 тисячі гривень 07:00
більше новин
Саакашвілі
Саакашвілі підтвердив пропозицію Зеленського стати віце-прем'єром 14:38
Всіх вчителів-пенсіонерів переведуть на роботу за договором на 1 рік 17:26
Заборона гуляти в парках і скверах може зберегтися після 11 травня 14:23
У Київській області за добу зафіксовано 34 випадки коронавірусу 15:07
Медичні маски і антисептики є в більшості аптечних мереж. Де можна купити і за якою ціною 17:55
більше новин
"Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення майже на 15% на квітень
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok