20 українських медиків-добровольців повернулися з Італії, на відрядження в якій пробули на тиждень довше.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

"Сьогодні в Україну прилетіли 20 лікарів, які три тижні допомагати італійським колегам у боротьбі з коронавірусною інфекцією COVID-19. Усі вони пройдуть обов‘язкову двотижневу обсервацію", - сказано в ньому.

Наголошується, що українська команда складалася з двох груп по 10 осіб, вони працювали в містах Пезаро та Урбіно.

"Українські медики здобули безцінний досвід лікування коронавірусу. Вони вивчали процес діагностики та лікування пацієнтів, ознайомились з протоколами лікування та ліками, які застосовуються, а також були присутніми при хірургічних втручаннях", - йдеться в повідомленні.

Українські медики Фото: МВС

Наголошується, що за словами медиків, всі карантинні заходи - виправдані.

"В Італії, на жаль, вони були із запізненням, що дало можливість дуже швидко розповсюдитись цьому вірусу і призвели до великих втрат", - сказано в повідомленні.

Всі медики пройдуть тести на коронавірус і обов'язкову двотижневу обсервацію.

Згодом вони зможуть поділитися досвідом по боротьбі з коронавірусом.

Як повідомляли "Українські Новини", в італійському Неаполі команду українських медиків, спрямованих МОЗ для допомоги в боротьбі з коронавірусом, зустрічали під пісні Руслани.

Нагадаємо, на допомогу Італії у боротьбі з пандемією коронавіруса вилетіли 20 українських лікарів. В Італію полетіли інфекціоністи, реаніматологи, хірурги, анестезіологи, ендокринологи, невропатологи та медичні сестри, тобто всі ті, хто займається лікуванням цієї хвороби.