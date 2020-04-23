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23 квітня 2020, четвер, 14:46 6
Фінанси 2020-04-23T16:00:03+03:00
Українські Новини
Перший транш МВФ очікують в Україні в квітні-червні цього року, — НБУ

Перший транш МВФ очікують в Україні в квітні-червні цього року, — НБУ

Кира Молчанова
НБУ, МВФ, Транш МВФ, Національний банк України
МВФ. Фото: glavcom.ua
МВФ. Фото: glavcom.ua

В той час, як в Україні облікову ставку знизили з 10 до 8%, в Національному банку очікують перший транш Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо нової програми співпраці у 2 млрд доларів у 2-му кварталі.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"Україна впритул наблизилася до схваленню радою директорів МВФ нової програми співпраці. Оновлений прогноз НБУ передбачає отримання першого траншу фінансування на суму близько 2 млрд доларів у другому кварталі", - йдеться в ньому.

По-перше, це дозволить покрити збільшений до 7,5% ВВП дефіцит державного бюджету.

Україна зможе впевнено пройти період пікового боргового навантаження, а також профінансувати підтримку бізнесу і населення в умовах, коли сповільнюється ділова активність, знижується зайнятість і податкові надходження у бюджет, а іноземні інвестори покидають ринки, що розвиваються.

По-друге, фінансування від МВФ та інших офіційних міжнародних партнерів допоможе підтримувати міжнародні резерви на рівні 27-29 млрд доларів протягом цього та наступних років.

Таким чином, співпраця з МВФ є головною передумовою збереження макрофінансової стабільності в Україні під час світової кризи.

Відповідно, відсутність програми з фондом залишається основним ризиком для втілення цього прогнозу.

Іншим важливим ризиком для реалізації зазначеного прогнозу є тривалий термін пандемії коронавірусу і збереження обмежувальних заходів, необхідних для його подолання, на тривалий період.

Від цього безпосередньо залежатиме швидкість відновлення як глобальної, так і української економіки.

Як повідомляли Українські Новини, НБУ зазначає, що інфляція в 2020 буде перебувати в цільовому діапазоні 5% +/- 1 п. п.

Також Світовий банк також прогнозує падіння ВВП України на 3,5% при інфляції 8,9% в 2020 році.

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