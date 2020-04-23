Перший транш МВФ очікують в Україні в квітні-червні цього року, — НБУ

В той час, як в Україні облікову ставку знизили з 10 до 8%, в Національному банку очікують перший транш Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо нової програми співпраці у 2 млрд доларів у 2-му кварталі. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини. "Україна впритул наблизилася до схваленню радою директорів МВФ нової програми співпраці. Оновлений прогноз НБУ передбачає отримання першого траншу фінансування на суму близько 2 млрд доларів у другому кварталі", - йдеться в ньому. По-перше, це дозволить покрити збільшений до 7,5% ВВП дефіцит державного бюджету. Україна зможе впевнено пройти період пікового боргового навантаження, а також профінансувати підтримку бізнесу і населення в умовах, коли сповільнюється ділова активність, знижується зайнятість і податкові надходження у бюджет, а іноземні інвестори покидають ринки, що розвиваються. По-друге, фінансування від МВФ та інших офіційних міжнародних партнерів допоможе підтримувати міжнародні резерви на рівні 27-29 млрд доларів протягом цього та наступних років. Таким чином, співпраця з МВФ є головною передумовою збереження макрофінансової стабільності в Україні під час світової кризи. Відповідно, відсутність програми з фондом залишається основним ризиком для втілення цього прогнозу. Іншим важливим ризиком для реалізації зазначеного прогнозу є тривалий термін пандемії коронавірусу і збереження обмежувальних заходів, необхідних для його подолання, на тривалий період. Від цього безпосередньо залежатиме швидкість відновлення як глобальної, так і української економіки. Як повідомляли Українські Новини, НБУ зазначає, що інфляція в 2020 буде перебувати в цільовому діапазоні 5% +\/- 1 п. п. Також Світовий банк також прогнозує падіння ВВП України на 3,5% при інфляції 8,9% в 2020 році.