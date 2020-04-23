Повлияет ли карантин на инфляцию. НБУ дал прогноз

В то время, как Национальный банк ухудшил прогноз роста ВВП, НБУ прогнозирует, что инфляция в 2020 году останется в целевом диапазоне 5% +/-1 п.п.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"Инфляция умеренно ускорится в последующие месяцы и на конец 2020 составит 6%, то есть останется в пределах целевого диапазона. Меры фискальной и монетарной политик, направленные на поддержание бизнеса и населения, частично компенсируют падение потребительского спроса. Однако потребительский спрос будет оставаться подавленным еще достаточно длительное время после завершения действия карантина, и это помешает росту инфляции выше целевого уровня в текущем году", - говорится в нем.

Инфляцию также будет сдерживать снижение мировых цен на энергоносители, которое и дальше будет сказываться на стоимости топлива на внутреннем рынке.

В то же время ускорение инфляции с текущих показателей произойдет, прежде всего, вследствие переноса на цены недавнего обесценивания гривны.

В первом квартале 2021 инфляция временно выйдет за пределы целевого диапазона из-за эффекта низкой базы сравнения, но в дальнейшем замедлится до уровня среднесрочной цели в 5%, где и будет оставаться в дальнейшем.

Удерживать ее на таком уровне поможет как взвешенная монетарная политика Национального банка, так и сдержанная фискальная политика после завершения пандемии и восстановления экономической активности.

Как сообщали Українські Новини, Всемирный банк спрогнозировал инфляцию и ВВП в Украине в 2020.

Тем временем Всемирный банк также прогнозирует падение ВВП Украины на 3,5% при инфляции 8,9% в 2020 году.