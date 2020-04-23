Гривня різко злетіла в ціні. Курс НБУ на п'ятницю і вихідні

Поки долар і євро стрімко падають, Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 24-26 квітня, на 9,14 коп. до 26,9927 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 23 квітня, на 1,16% до 27,0841 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер, 23 квітня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в середу, 22 квітня, впав на 2 копійки і становить 3,06 гривні за 10 рублів. Також курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 22 квітня на 8,35 коп. до 27,3590 UAH/USD, курс купівлі знизився на 8,76 коп. до 26,9493 UAH/USD.

А курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 2 коп. в середу зміцнився на 9 коп. до 27,01 UAH/USD.