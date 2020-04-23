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23 апреля 2020, четверг, 10:55 356
Экономика 2020-04-23T10:55:01+03:00
Українські Новини
Рубль продолжает падать. Курс российской нацвалюты на 23 апреля

Рубль продолжает падать. Курс российской нацвалюты на 23 апреля

Анна Рудык
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Рубль. Фото: freepik
Рубль. Фото: freepik

В то время, как доллар снова начал падать, в четверг, 23 апреля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 22 апреля, упал на 2 копейки и составляет 3,06 гривны за 10 рублей.

Об этом докладывает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи в четверг не изменился и составляет 3,65 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 23 апреля:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,06 3,65
Максимальный 3,50 3,90
Минимальный 2,30 3,50

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 22 апреля на 8,35 коп. до 27,3590 UAH/USD, курс покупки понизился на 8,76 коп. до 26,9493 UAH/USD.

Ранее аналитик рассказал, чего ожидать от гривны в условиях карантина. По его словам, укрепление гривны носит краткосрочный характер, и поддержано более высоким предложением валюты на межбанке.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 2 коп. в среду укрепился на 9 коп. до 27,01 UAH/USD.

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