НБУ погіршив прогноз зростання ВВП з 3,5% на зниження до 5% в 2020

Національний банк погіршив прогноз зростання ВВП з 3,5% на зниження до 5% в 2020 році, в той час, як МВФ погіршив прогноз ВВП України з зростання у 3% на зниження в 7,7% у 2020.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"Внаслідок карантину для подолання пандемії і глобальної кризи українська економіка скоротиться на 5,0% в 2020 році, але відновить зростання на рівні близько 4% в наступні роки", - йдеться в ньому.

Наголошується, що негативний вплив пандемії на українську економіку, очікується відносно короткостроковими, але досить потужним.

Карантинні заходи вже зменшили ділову активність, споживання та зайнятість населення.

Скорочення глобального попиту також обмежує експортні можливості країни.

"За нашими оцінками, вплив цих факторів на економіку відчутно позначиться на протязі другого кварталу цього року", - додав НБУ.

Поступова скасування карантину призведе до відновлення української економіки у другому півріччі 2020 року.

Цьому сприятиме також м'яка фіскальна і монетарна політика.

Збільшення урядом бюджетних витрат на подолання кризи та заходи Національного банку з підтримки банківської системи зменшать негативний вплив пандемії на економіку.

Як повідомляли Українські Новини, НБУ зазначає, що інфляція в 2020 буде перебувати в цільовому діапазоні 5% +/- 1 п. п.

Світовий банк також прогнозує падіння ВВП України на 3,5% при інфляції 8,9% у 2020 році.