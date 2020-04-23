До річниці Чорнобильської катастрофи та Дня пам'яті кияни отримають матеріальну допомогу. Кому і скільки доплатять

До річниці Чорнобильської катастрофи та Дня пам'яті кияни отримають матеріальну допомогу. Кому і скільки допла

У зв'язку з річницею Чорнобильської катастрофи матеріальну допомогу виплатять 53 тис. киян. Про це сьогодні, 23 квітня, під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

Так, він повідомив, що кияни отримають одноразову допомогу від 300 до 600 гривень.

"Як ви знаєте, наближається річниця Чорнобильської катастрофи. Зазначу, що місто вчасно виплачує матеріальну допомогу окремим категоріям киян за програмою "Турбота. Назустріч киянам". Вчора я підписав розпорядження про надання щорічної матеріальної допомоги з нагоди тридцять четвертої річниці Чорнобильської катастрофи. Одноразову адресну соціальну допомогу - від 300 до 600 гривень отримають більш 53 000 киян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", - повідомив Кличко.

Також, готується розпорядження про надання щорічної матеріальної допомоги з нагоди Дня пам'яті і примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

"Її отримають понад 78 000 ветеранів Другої світової, учасники Антитерористичної операції, воїни-інтернаціоналісти, учасники Революції Гідності та інші окремі категорії громадян. Виплати - від 400 до 800 гривень - почнуться вже на початку травня - сказав мер ... Всього понад 140 000 киян отримають матеріальну підтримку", - зазначив мер столиці.

Як повідомляли Українські Новини, 3 квітня Київ повідомив про намір виплатити одноразову матеріальну допомогу по 280-300 гривень 289 тис. громадян з нагоди Великодня.

Тим часом Кабмін вирішив не враховувати "коронавірусну" тисячу при розрахунку субсидій.