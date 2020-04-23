Киев намерен выплатить материальную помощь чернобыльцам. Кто может рассчитывать на финансовую поддержку

Пока в Чернобыле едва успели потушить лесные пожары, которые почти вплотную приблизились к атомной станции, Киевская городская государственная администрация (КГГА) намерена выплатить единоразовую материальную помощь в размере 300-600 гривен 53 тыс. граждан в годовщину Чернобыльской катастрофы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА с отсылкой на распоряжение №627, передают Українськi Новини.

"Единоразовую адресную социальную материальную помощь получат 53 089 человек, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. В условиях ограничительных мер эти выплаты должны помочь людям, которые сейчас оказались в сложных жизненных обстоятельствах", — сказала заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

Согласно распоряжению, материальная помощь в размере 600 гривен будет выплачена детям с инвалидностью, инвалидность которых связана с Чернобыльской катастрофой, детям-сиротам, пострадавшим от катастрофы, потерявшим обоих родителей, лицам с инвалидностью I группы, инвалидность которых связана с катастрофой, относящихся к категории І пострадавших вследствие катастрофы.

500 гривен намерены выплатить детям-сиротам, пострадавшим от катастрофы, которые потеряли одного из родителей.

400 гривен — лицам, которые относятся к категории І пострадавших вследствие катастрофы, жене (мужу) умерших граждан из числа участников ликвидации последствий аварии.

Указано, что 300 гривен намерены выплатить лицам, которые относятся к категории ІІ пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Согласно сообщению, единоразовую помощь выплатят на текущие счета в банках для выплаты пенсий, в частности, на счета, открытые в банке, которые являются участником проекта "Муниципальная карта "Карточка киевлянина".

Льготники, которые получают выплаты через "Укрпочту", смогут получить помощь в отделениях учреждения.

Выплаты также могут быть доставлены вместе с пенсией.

Одноразовая адресная социальная материальная помощь, которая не была своевременно выплачена гражданину по независимым от него причинам, в случае смерти этих граждан выплачивается членам семьи умершего.

Лицам, которые одновременно относятся к нескольким категориям, предоставляется одна помощь в большем размере.

Как сообщали Українськi Новини, 3 апреля Киев сообщил о намерении выплатить единоразовую материальную помощь по 280-300 гривен 289 тыс. граждан по случаю Пасхи.

14 ноября 2016 года начался процесс перемещения арки, накрывающей разрушенный в 1986 году энергоблок №4 ЧАЭС.