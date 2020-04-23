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  • Киев намерен выплатить материальную помощь чернобыльцам. Кто может рассчитывать на финансовую поддержку
23 апреля 2020, четверг, 06:30 2212
Финансы 2020-04-23T06:30:01+03:00
Українські Новини
Киев намерен выплатить материальную помощь чернобыльцам. Кто может рассчитывать на финансовую поддержку

Киев намерен выплатить материальную помощь чернобыльцам. Кто может рассчитывать на финансовую поддержку

Кира Молчанова
Материальная помощь, Годовщина, Пособие, Чернобільская катастрофа
Деньги.
Деньги.

Пока в Чернобыле едва успели потушить лесные пожары, которые почти вплотную приблизились к атомной станции, Киевская городская государственная администрация (КГГА) намерена выплатить единоразовую материальную помощь в размере 300-600 гривен 53 тыс. граждан в годовщину Чернобыльской катастрофы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА с отсылкой на распоряжение №627, передают Українськi Новини.

"Единоразовую адресную социальную материальную помощь получат 53 089 человек, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. В условиях ограничительных мер эти выплаты должны помочь людям, которые сейчас оказались в сложных жизненных обстоятельствах", — сказала заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

Согласно распоряжению, материальная помощь в размере 600 гривен будет выплачена детям с инвалидностью, инвалидность которых связана с Чернобыльской катастрофой, детям-сиротам, пострадавшим от катастрофы, потерявшим обоих родителей, лицам с инвалидностью I группы, инвалидность которых связана с катастрофой, относящихся к категории І пострадавших вследствие катастрофы.

500 гривен намерены выплатить детям-сиротам, пострадавшим от катастрофы, которые потеряли одного из родителей.

400 гривен — лицам, которые относятся к категории І пострадавших вследствие катастрофы, жене (мужу) умерших граждан из числа участников ликвидации последствий аварии.

Указано, что 300 гривен намерены выплатить лицам, которые относятся к категории ІІ пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Согласно сообщению, единоразовую помощь выплатят на текущие счета в банках для выплаты пенсий, в частности, на счета, открытые в банке, которые являются участником проекта "Муниципальная карта "Карточка киевлянина".

Льготники, которые получают выплаты через "Укрпочту", смогут получить помощь в отделениях учреждения.

Выплаты также могут быть доставлены вместе с пенсией.

Одноразовая адресная социальная материальная помощь, которая не была своевременно выплачена гражданину по независимым от него причинам, в случае смерти этих граждан выплачивается членам семьи умершего.

Лицам, которые одновременно относятся к нескольким категориям, предоставляется одна помощь в большем размере.

Как сообщали Українськi Новини, 3 апреля Киев сообщил о намерении выплатить единоразовую материальную помощь по 280-300 гривен 289 тыс. граждан по случаю Пасхи.

14 ноября 2016 года начался процесс перемещения арки, накрывающей разрушенный в 1986 году энергоблок №4 ЧАЭС.

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