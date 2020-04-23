У Києві з порушників карантину стягнули понад 170 тис. гривень

Поліція столиці склала 66 протоколів за порушення режиму самоізоляції, в той час, як в Україні продили карантин до 11 травня.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час брифінгу, 23 квітня.

"Хочу нагадати, що в столиці продовжує працювати Моніторинговий центр з протидії поширенню COVID-19. У групу ризику, яку контролює центр, увійшли понад 40 000 киян. Ті, хто прибули з країн з великим поширенням вірусу і ті, хто контактували з хворими", - сказав він.

Він повідомив, що Моніторинговий центр вже здійснив майже 9 тис. контактів для отримання інформації - дзвінків і опитувань про самопочуття, про перебування в самоізоляції, про контакти за останній час.

Фахівці центру дають рекомендації або необхідну допомогу, в тому числі і емоційну або психологічну підтримку.

"Одна з головних завдань роботи центру - моніторинг дотримання певними категоріями самоізоляції або обсервації. Тому що ми повинні виставити максимальні перешкоди для поширення вірусу! Ті, хто відмовляється йти на контакт з центром, далі будуть мати справу з правоохоронцями. Поліція вже склала 66 протоколів за порушення режиму самоізоляції. Щодо тих людей, які нехтують правилами і наражають на небезпеку інших", - додав Кличко.

Також у столиці порушили кілька кримінальних проваджень за поставлення особи в небезпеку зараження вірусом і за порушення карантинних обмежень.

Всього за цей час правоохоронці склали 951 протокол стосовно порушників правил обмежень.

З них зокрема: 179 - за перебування без масок в громадських місцях, 21 - за перебування групою більш 2 чоловік.

За результатами розглядів у судах, до бюджету стягнуто майже 177 тис. гривень.

Як повідомляли "Українські Новини", у Києві кількість випадків коронавіруса перевалила за тисячу.

Також за даними ЦОЗ, станом на 9:00 23 квітня в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнта одужали. За добу зафіксовано 578 нових випадків.