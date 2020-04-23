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23 квітня 2020, четвер, 12:11 26
Транспорт 2020-04-23T14:15:03+03:00
Українські Новини
Після доставки масок з Китаю "Мрія" заводу "Антонов" може увійти до Книги рекордів Гіннеса

Після доставки масок з Китаю "Мрія" заводу "Антонов" може увійти до Книги рекордів Гіннеса

Виолетта Чайковская
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Літак Ан-225
Літак Ан-225 "Мрія". Фото: ДП "Антонов"

Задіяний для боротьби з коронавірусом літак Ан-225 "Мрія" державного підприємства "Антонов" може потрапити до Книги рекордів Гіннеса після доставки в Україну з Китаю чергової партії медичного вантажу з 12 млн захисних масок, 260 тис. окулярів і 100 тис. костюмів.

Про це журналістам повідомив Президент Володимир Зеленський, передають Українські Новини.

"Сьогодні ми зустрічаємо з Китайської Народної Республіки нашу легендарну "Мрію" з одним із найбільших вантажів за останні тижні. Наша "Мрія" привезла в Україну 12 млн масок, як для лікарень, так і для аптечних мереж. Також привезли десь близько 260 тис. захисних окулярів для наших медиків і більше 100 тис. захисних костюмів п'ятого рівня захисту. Хочу подякувати всьому екіпажу. У нас, до речі, рекорд за обсягом вантажу, який увійде до Книги рекордів Гіннеса", - сказав він.

Раніше "Мрія" доставила 100 тонн медичного вантажу в Польщу та 130 тонн - у Францію.

В Україну в четвер прибуло 103 тонни вантажу.

Президент ДП "Антонов" Олександр Донець пояснив, що рекорд може бути встановлено за обсягом вантажу.

"Вантажний відсік фюзеляжу завантажений під 1300 куб. м вантажу за обсягом. Думаю, що ми саме за обсягом вантажу вийдемо на рекорд. Це може потрапити в Книгу рекордів Гіннесса", - сказав він.

Наступного тижня "Мрія" здійснить ще один рейс для доставки медичного вантажу до України.

Як повідомляли Українські Новини, Ан-225 "Мрія" вперше злетіла після модернізації тільки місяць тому.

За цей час прибуття української "Мрії" у Варшаву Польща транслювала онлайн. Тільки в прямому ефірі за доставкою літаком-гігантом медичного вантажу спостерігали 80 тис. поляків.

Після цього літак "Мрія" доставив до Франції допомогу в боротьбі з коронавірусом на 150 тонн.

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