Самолет-гигант "Мрия" доставит рекордный груз медикаментов во Францию

Самолет Ан-225 "Мрия", который 26 марта впервые взлетел после модернизации, а также доставил в Польшу рекордные 100 тонн медикаментов, доставит 150 тонн средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом во Францию 18 апреля.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Ан-225 "Мрия" в субботу доставит 150 тонн индивидуальной защиты для борьбы с COVID19 - на этот раз во Францию", - написал он.

Он отметил, что этот уникальный самолет продолжает помогать партнерам Украины в эти тревожные времена пандемии.

Ранее прибытие самолета-гиганта в польскую столицу по прямой трансляции показали онлайн.

Как сообщали Українськi Новини, 11 апреля стало известно, что самолет Ан-225 "Мрия" будет задействован в перевозке грузов для борьбы с коронавирусом.