Транспортний літак "Мрія" задіють у боротьбі з коронавірусом

Літак Ан-225 "Мрія" буде задіяний в перевезенні вантажів для боротьби з коронавірусною інфекцією, якої в Україні заразилися вже більше 2,5 тис. осіб.

Про це йдеться в повідомленні державного концерну "Укроборонпром" на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"11 квітня найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія" вилетів з міжнародного аеродрому "Київ-Антонов-2" у перший рейс після модернізації. "Мрія" приєднається до "Русланам" і стане шостим літаком авіакомпанії "Авіалінії Антонова", задіяних у перевезенні життєво важливих вантажів для боротьби з COVID-19", - йдеться в ньому.

Наголошується, що частина цих рейсів 5 літаків Ан-124-100 "Руслан" виконують по програмі стратегічних вантажних перевезень SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) в інтересах НАТО та Європейського Союзу.

Як повідомляли Українські Новини, у Кабміні розповіли, коли скасують частину обмежень на карантині.

Тим часом міністр оборони Таран заявив, що в армії не вистачає захисних засобів проти коронавіруса.