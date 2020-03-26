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26 марта 2020, четверг, 10:33 1441
Общество 2020-03-26T10:34:11+02:00
Українські Новини
Гигантский самолет "Мрия" впервые взлетел после модернизации

Гигантский самолет "Мрия" впервые взлетел после модернизации

Ольга Фандорина
Самолет, Модернизация, Мрия, Ан-225, ГП Антонов

Крупнейший транспортный самолет Ан-225, после модернизации, совершил первый полет. Взлет самолета-гиганта показало госпредприятие "Антонов" в Facebook.

"Ан225 выполняет испытательные полеты после модернизации. В частности, была установлена новая система управления силовой установкой украинского производства", - сказано в сообщении предприятия.

Ан-225 "Мрия" - самый крупный и мощнейший в мире транспортный самолет (берет на борт до 250 тонн), созданный киевским КБ им. Антонова в конце 1980-х. Причина постройки - нужен был авиатранспорт для многоразового космического корабля "Буран". Предполагалось также использовать как первую ступень при воздушном старте космического корабля. Первый полет - в декабре 1988 года. В ноябре 2004-го внесен в Книгу рекордов Гиннеса за 240 рекордов.


Экипаж - 6 человек, размах крыла - 88 м, длина - 84 м, высота - 18 м, пустой вес - 250 т, при полной загрузке - 640 т, скорость - 850 км/ч, полет - 15 400 км, с грузом 200 т - 4000 км, потолок - 12 км.

Напомним, ранее украинский самолет помог подготовить запуск ракеты Маска Falcon Heavy.

Ранее самолет-гигант "Мрия" после длительного перерыва отправился в Лейпциг с "тайным" грузом.

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