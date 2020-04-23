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23 квітня 2020, четвер, 11:15 11
Суспільство 2020-04-23T12:30:03+03:00
Українські Новини
У МОЗ не можуть ввести електронний лікарняний через епідемію коронавірусу

У МОЗ не можуть ввести електронний лікарняний через епідемію коронавірусу

Кира Молчанова
Карантин в Україні, Степанов Максим, Електронний лікарняний
Медицина. Лікар. Фото: pexels
Медицина. Лікар. Фото: pexels

Міністерство охорони здоров'я пов'язує затримку з введенням електронного лікарняного листа з ситуацією з коронавірусною інфекцією, якою в Україні за добу заразилися майже 600 чоловік.

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"Проект електронного лікарняного — це спільна робота МОЗ і Міністерства соціальної політики. У березні був підписаний тимчасовий порядок, затверджений Кабінетом Міністрів. Але зараз є певні технічні проблеми, які виникли, в тому числі, і в зв'язку з нинішньою ситуацією з COVID-19. Тому у нас є затримки з введенням електронного лікарняного", — сказав він.

При цьому новий термін запуску електронного лікарняного Степанов не озвучив.

Як повідомляли Українські Новини, електронні лікарняні повинні були запустити з 1 квітня.

Фонд соціального страхування продовжує виплати за лікарняними застрахованим людям, незважаючи на введений в країні карантин.

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