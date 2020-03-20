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20 марта 2020, пятница, 06:37 25
Общество 2020-03-20T06:37:01+02:00
Українські Новини
На карантине застрахованным людям будут оплачивать больничные, — Фонд соцстрахования

На карантине застрахованным людям будут оплачивать больничные, — Фонд соцстрахования

Кира Молчанова
Больничный, Карантин, страхование, Коронавирус, карантин в Украине
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Коронавирус. Скриншот видео CBS News

Фонд социального страхования продолжает выплаты по больничным застрахованным людям, несмотря на введенный в стране карантин.

Об этом рассказала на брифинге директор Фонда Елена Дума, — передает "Урядовий Кур'єр".

"Да, в случае болезни застрахованного лица Фонд оплачивает листок нетрудоспособности, начиная с шестого дня и до полного выздоровления. В случае заболевания ребенка в возрасте до 14 лет, больничный получает один из родителей, которые работают. В таком случае Фонд оплачивает больничный лист, начиная с первого дня до выздоровления, но не более 14 календарных дней. Однако, если ребенок находится в стационаре, этого ограничения нет", — уточнила она.

Во время карантина действует особый порядок выдачи больничных листов. Получить его сможет лицо, которое временно отстранили от работы из-за карантина, если эта работа связана с обслуживанием населения, и, если это лицо контактировало с носителем коронавируса и не может быть переведено на другую работу. Такой листок нетрудоспособности также оплачивается Фондом. При этом больничный выдается врачом-инфекционистом или врачом-терапевтом.

Если временную нетрудоспособность застрахованного лица вызвал карантин, финансовая помощь за счет Фонда предоставляется с первого дня и за все время отсутствия на работе по этой причине.

Кроме того, в случае самоизоляции Фонд готов компенсировать 50% заработка на основании полученного работающим соответствующего больничного листа. Также предоставляется право на получение пособия по временной нетрудоспособности лицам, находящимся в специализированных учреждениях здравоохранения.

Как сообщали Українські Новини, за всеми педагогическими сотрудниками учреждений образования на всех уровнях сохраняется средняя заработная плата в период карантина.

Киевская городская государственная администрация (КГГА) поручила департаменту образования и науки администрации организовать дистанционное обучение школьников и студентов.

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