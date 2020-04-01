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01 апреля 2020, среда, 07:00 1716
Медицина 2020-04-01T07:00:01+03:00
Українські Новини
Сегодня должен заработать электронный больничный

Сегодня должен заработать электронный больничный

Валерия Драгомирова
Врачи, Больница, Электронный больничный
Врач. Фото: pixabay
Врач. Фото: pixabay

С 1 апреля в Украине должны запустить электронные больничные. Об этом в январе заявил заместитель Министра социальной политики Олег Коваль. 


По его словам, это будет первый этап, который позволит навести порядок в системе и продолжить борьбу с коррупцией в сфере социального страхования.

Также электронный больничный принесет больше прозрачности и открытости в процесс выдачи больничных.

По словам бывшего министра Кабинета Министров Дмитрия Дубилета, вместо того, чтобы выписывать больничные листы на бумажных бланках, врачи будут это делать через простой веб-интерфейс с использованием цифровой подписи.

Теперь, когда они будут в электронной форме, подделывать их без участия врача будет невозможно, а врачам выписывать фейковые листья будет сложнее, потому что теперь все автоматически фиксируется и анализируется в единой электронной системе.

Также, гражданам можно будет не посещать больницу отдельно, чтобы закрыть больничный, так как врач ставит срок больничного по умолчанию и он может закрываться без отдельно посещения больницы (визит нужен, если срок закрытия больничного изменился).

Кроме этого, информация в фонд и к работодателю передается автоматически, без долгого круговорота бумажных бланков.

Ранее Українські Новини писали, что поменяется в апреле для украинцев

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