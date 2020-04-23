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23 квітня 2020, четвер, 09:30 13
Силові структури 2020-04-23T09:36:58+03:00
Українські Новини
Справа Шеремета: у Кузьменко проходять обшуки

Справа Шеремета: у Кузьменко проходять обшуки

Елизавета Драбкина
Убийство Павла Шеремета, Павел Шеремет, Обшуки, Юлія Кузьменко
Юлія Кузьменко Фото: Українська правда
Юлія Кузьменко Фото: Українська правда

Правоохоронці проводять обшуки в однієї з підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко.

Про це повідомив її адвокат Тарас Безпалий в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Масові обшуки у Кузьменко Юлі і її близьких", - написав він.

Адвокат зазначив, що обшуки почалися близько 6:20.

"Підстава - постанова слідчого судді Печерського райсуду в рамках КП пр вбивству Павла Шеремета", - додав він.

Безпалий сказав Українським Новинам, що обшуки все ще тривають.

Як повідомляли Українські Новини, Печерський районний суд Києва продовжив арешт Кузьменко до 30 травня.

Колишній генеральний прокурор Віктор Шокін вважає, що замовником вбивства журналістів Георгія Гонгадзе і Павла Шеремета є одна і та ж людина.

У 2010 році Генеральна прокуратура назвала замовником вбивства журналіста Георгія Гонгадзе колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка.

Після чого справа у зв'язку зі смертю передбачуваного замовника вбивства Гонгадзе було закрито.

Суд заарештував Кузьменко та Антоненко і відправив Дугарь цілодобовий під домашній арешт, який пізніше змінив на нічний.

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