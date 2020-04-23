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23 квітня 2020, четвер, 08:59 12
Політика 2020-04-23T11:00:03+03:00
Українські Новини
Продовження карантину в Україні: до його закінчення залишилося 18 днів

Продовження карантину в Україні: до його закінчення залишилося 18 днів

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, Карантин в Україні
Карантин. фото: freepik
Карантин. фото: freepik

Сьогодні розпочався 43-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавіруса COVID-19 і продовжив до 11 травня.

На засіданні Кабміну 22 квітня було прийнято рішення про продовження карантину до 11 травня.

До цієї дати залишилося 18 днів.

В результаті карантину та інших обмежувальних заходів навчальні заклади перейшли на дистанційне навчання, заборонені масові зібрання громадян, зупинено міжнародне і міжміське пасажирське сполучення, метрополітен у Києві, Харкові та Дніпрі, а міський транспорт працює за спеціальними перепустками.

Припинена робота кінотеатрів та інших розважальних закладів, магазинів, крім аптек, продуктових магазинів і магазинів побутової хімії.

Громадян закликали мінімізувати появу на вулиці і носити засоби захисту.

Карантин в Україні скасують – коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним щонайменше протягом 10 днів; у лікарнях залишиться менше 50% пацієнтів з COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, Мінекономіки хоче розробити антикоронавірусні правила і запустити ринки.

Також Кабмін ввів регулювання цін на продукти, товари та ліки: повний список.

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