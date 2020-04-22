На час карантину встановлено допомогу по частковому безробіттю. Хто і скільки буде отримувати

Поки карантин продовжили до 12 квітня, а у багатьох українців просто закінчуються засоби до існування, уряд встановив допомогу по частковому безробіттю на період карантину в розмірі двох третин окладу, але не більше мінімальної зарплати.

Про це у своєму Telegram-каналі написав народний депутат Олексій Гончаренко, супроводжуючи свою публікацію відповідною постановою Кабінету Міністрів.

Так, в документі йдеться, що у разі вимушеного скорочення через карантин допомога надається територіальними органами Центру зайнятості. В інших випадках це робить роботодавець (крім осіб, працюючих за сумісництвом).

Сума надається на термін скорочення діяльності плюс 30 днів після завершення карантину.

Роботодавець може звернутися за отриманням коштів для виплат у разі сплати єдиного внеску протягом шести місяців, що передують даті скорочення діяльності.

Роботодавець не може розривати трудовий договір з працівником, з яким виплачувалася допомога протягом періоду, що дорівнює періоду виплати.

Постанова Кабінету міністрів про частковому безробіттю. Фото: https://t.me/oleksiihoncharenko/1651

Як повідомляли "Українські Новини", у зв'язку з введенням в Україні карантину уряд розробив цілу програму підтримки українців, в тому числі щодо підвищення пенсій і надання субсидій та допомоги малозабезпеченим сім'ям.

Крім того, щоб стати на облік онлайн, достатньо відправити через інтернет пакет документів у вибране відділення.