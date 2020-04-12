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12 апреля 2020, воскресенье, 05:30 997 Инфографика
Общество 2020-04-12T05:30:01+03:00
Українські Новини
Пенсии и субсидии повысят, соцвыплаты продлят: какая помощь "светит" украинцам из-за карантина

Пенсии и субсидии повысят, соцвыплаты продлят: какая помощь "светит" украинцам из-за карантина

Надежда Комендантова
Пенсии, Пенсионеры, Материальная помощь, Минсоцполитики, Субсидии, Пособие по безработице, Повышение пенсий, пенсии в Украине, коронавирус в Украине, Марина Лазебная

Помимо анонсированной ранее индексации пенсий, которую, по последним данным перенесли уже на 1 мая, в связи с введением в Украине коронавирусного карантина правительство разработало целую программу поддержки украинцев, в том числе относительно повышения пенсий и предоставления субсидий и помощи малоимущим семьям.

Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам чиновницы, 11,3 млн пенсионеров получат повышенные пенсии, по которым ведомство подготовило три программы.

"Первая – ежемесячная надбавка для тех, кому исполнилось 80 и больше лет. Вторая – это выплата одной тысячи гривен тем, у кого пенсия меньше пяти тысяч... Третья – это индексация пенсий, с первого мая", – рассказала она, отметив, что с 1 апреля также сделан перерасчет пенсий для работающих пенсионеров.

Кроме того, 3,2 млн домохозяйств получат дополнительную компенсацию на оплату коммунальных услуг. Для 2,4 млн граждан, которые получают социальную помощь, будет автоматически продлен срок их выплат без личного обращения в управления соцзащиты.

В то же время, около 300 тысяч семей-ФЛП первой и второй группы с детьми до 10 лет, которая платили ЕСВ в течение последнего года, также получат помощь.

Лазебная добавила, что еще порядка 100 тысяч безработных граждан дополнительно получат право на получение помощи. Речь идет о малообеспеченных семьях.

Ранее Українські Новини сообщали о том, кто получит единоразовую выплату в сумме 1 тыс. гривен.

Также рассказывали о том, как будут выплачиваться пенсии во время карантина.

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