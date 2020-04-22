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22 квітня 2020, середа, 19:34 5
Економіка 2020-04-23T00:15:02+03:00
Українські Новини
Мінекономіки хоче розробити антикоронавірусні правила і запустити ринки

Мінекономіки хоче розробити антикоронавірусні правила і запустити ринки

Кира Молчанова
Карантин в Україні, Продуктові ринки, Послаблення карантину
Ринок. Мандарини. Лайм. Фото: Pixabay
Ринок. Мандарини. Лайм. Фото: Pixabay

Через карантин ринки в Україні офіційно не працюють, хоча не у всіх областях прислухалися до заборони. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства має намір розробити правила роботи ринків, щоб уникнути поширення коронавірусу.

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко в ході брифінгу, передають Українські Новини.

"Ми зараз ведемо активний діалог для того, щоб розробити методику і правила роботи ринків в тому, щоб забезпечити здоров'я людей, і щоб були дотримані норми", - сказав він.

За його словами, міністерство у цьому питанні планує координувати дії з місцевими органами влади і керівництвом ринків.

Петрашко зазначив, що ринки, які на даний момент всупереч рекомендаціям відкриті в Одесі і Харкові, працювати не можуть і будуть закриті, оскільки вони не дотримуються санітарно-гігієнічних норм.

Як повідомляли Українські Новини, Київ не відкривав ринки під час карантину.

Раніше головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що рішення про відкриття продуктових ринків у період карантину повинні приймати органи місцевого самоврядування.

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