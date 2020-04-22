Додаткові виплати молодим вчителям призупинили

Виплати по 21 тис. гривень вчителям зі стажем до 10 років до 2020 року припинені, хоча раніше повідомлялося, що зміни в держбюджету-2020 не вплинуть на зарплату вчителів.

Про це тимчасово виконуюча обов'язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій повідомила на онлайн прес-брифінгу, передають Українські Новини.

"У вас було багато питань щодо виплати молодим вчителям. Я повинна проінформувати, що відповідно до змін, які були внесені в бюджет, виплати молодим вчителям на 2020-й рік припинені", - сказала вона.

В той же час вона зазначила, що заробітні плати працюючим вчителям повинні проводитися в такому ж обсязі, як і до карантину.

Як повідомляли Українські Новини, 3 березня Кабінет Міністрів під головуванням колишнього прем'єр-міністра Олексія Гончарука розподілив 1,5 млрд гривень освітньої субвенції місцевим бюджетам для виплати надбавок за 21 тис. гривень вчителям зі стажем до 10 років.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада 13 квітня внесла зміни до держбюджету-2020, якими, зокрема, скоротила фінансування Міносвіти на 1,9 млрд гривень з 44,6 млрд гривень до 42,8 млрд гривень і ряд освітніх субвенцій з держбюджету місцевим бюджетам на 3,1 млрд гривень з 87 млрд гривень до 83,9 млрд.