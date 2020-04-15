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15 апреля 2020, среда, 18:40 47
Кабмин 2020-04-15T18:40:33+03:00
Українські Новини
Изменения в госбюджет-2020 не повлияют на зарплату учителей, - Мандзий

Изменения в госбюджет-2020 не повлияют на зарплату учителей, - Мандзий

Елена Новикова
Зарплата, Госбюджет, Учителя, Министерство образования и науки Украины, Госбюджет-2020, Любомира Мандзий
Зарплата
Зарплата

Исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий заявляет, что внесенные Верховной Радой изменения в государственный бюджет на 2020 год не отразятся на зарплате работников сферы образования, в то время, как учителям планируют выплачивать среднюю зарплату за удаленную работу в период карантина.

Об этом Мандзий сообщила в ходе видеобрифинга в среду, передают Українськi Новини.

"Оно никак не отразится на выплате зарплат работникам сферы образования", - сказала Мандзий, комментируя изменения в госбюджет.

Она отметила, что изменения в бюджет не коснулись статей расходов министерства и образовательных субвенций, направленных на выплату зарплат преподавателям вузов, учителям школ и воспитателям учреждений дошкольного образования.

При этом Мандзий отметила, что зарплаты учителям школ и воспитателям учреждений дошкольного образования выплачиваются за счет образовательной субвенции органами местного самоуправления.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада 13 апреля внесла изменения в госбюджет-2020, которыми, в частности, сократила финансирование Минобразования на 1,9 млрд гривен с 44,6 млрд гривен до 42,8 млрд гривен и ряд образовательных субвенций из госбюджета местным бюджетам на 3,1 млрд гривен с 87 млрд гривен до 83,9 млрд.

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