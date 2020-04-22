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  • Гендиректор аеропорту "Бориспіль" купив холодильник за 150 тис. гривень у квітні
22 квітня 2020, середа, 13:56 50
Економіка 2020-04-22T15:17:53+03:00
Українські Новини
Гендиректор аеропорту "Бориспіль" купив холодильник за 150 тис. гривень у квітні

Гендиректор аеропорту "Бориспіль" купив холодильник за 150 тис. гривень у квітні

Елена Литвин
електронні декларації, аеропорт
Гендиректор
Гендиректор "Борисполя" Павло Рябікін. Фото: facebook.com/rjabikin.pavel

В той час, як експерти оцінили можливі втрати авіації України в 15 млрд гривень за 3 місяці, генеральний директор міжнародного аеропорту "Бориспіль" (Київська область) Павло Рябікін задекларував купівлю побутової техніки за 149 999 гривень.

Про це свідчать дані його декларації, передають Українські Новини.

Згідно з ним, він вніс у декларацію куплену 20 березня побутову техніку марки Liebherr.

Компанія Liebherr (Німеччина) є одним з провідних брендів, які виробляють холодильне обладнання.

В одному з інтернет-магазинів в Україні на відповідну суму (від 142 до 156 тис. гривень) можна придбати холодильник 8 доступних для продажу моделей.

Також у квітні Рябікін задекларував 187 877 гривень доходу від надання в оренду майна і 999 019 гривень від погашення облігацій внутрішніх державних позик.

Крім того, 7 квітня він отримав 311 200 гривень заробітної плати за основним місцем зайнятості - аеропорт "Бориспіль".

Як повідомляли Українські Новини, міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що внутрішні авіарейси можуть відновити в кінці літа або на початку осені.

Кабмін заборонив з 24 березня залишати Україну з туристичною метою.

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