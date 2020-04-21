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21 апреля 2020, вторник, 14:10 625
Силовые структуры 2020-04-21T14:10:52+03:00
Українські Новини
После Пасхи пассажиропоток рекордно упал до 6,9 тысяч человек

После Пасхи пассажиропоток рекордно упал до 6,9 тысяч человек

Елена Новикова
Пограничники, Госпогранслужба, Границы, Снижение пассажиропотока, Пассажиропоток, Пересечение границы
Граница. Фото: dpsu.gov.ua
Граница. Фото: dpsu.gov.ua

Пассажиропоток на границе на Пасху, 19 апреля, снизился до 7,1 тыс. человек, в то время, как в Украине с 28 марта прекращены пассажирские перевозки через границу.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

Отмечается, что в начале прошлой недели на государственной границе пассажиропоток был стабильным на уровне 9-10 тыс. человек в сутки на въезд и выезд из Украины.

Однако накануне выходных фиксировался незначительный рост количества пропускных операций и резкое увеличение желающих пересечь границу не отмечалось.

"В среднем количество оформлений увеличилось до 12 тыс. человек в сутки. Уже на Пасху пассажиропоток резко снизился до 7,1 тыс. человек в сутки, а вчера достиг рекордного минимума. За прошедшие сутки пограничники осуществили 6,9 тыс. пропускных операций", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений продолжают проводить температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья всех лиц, следующих в Украину.

Кроме того, на государственной границе с 22 марта пограничники обнаружили более 70 человек, нарушивших правила карантина, предварительно данные лица давали добровольное согласие на 14-дневную самоизоляцию.

Как сообщали Українськi Новини, 15 апреля Кабинет Министров закрыл еще 10 пунктов пропуска на границе с Молдовой, Польшей и Румынией.

Таким образом, открытыми остаются 18 пунктов пропуска.

Также сообщалось, что пассажиропоток накануне Пасхи не увеличился.

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