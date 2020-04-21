После Пасхи пассажиропоток рекордно упал до 6,9 тысяч человек

Пассажиропоток на границе на Пасху, 19 апреля, снизился до 7,1 тыс. человек, в то время, как в Украине с 28 марта прекращены пассажирские перевозки через границу.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

Отмечается, что в начале прошлой недели на государственной границе пассажиропоток был стабильным на уровне 9-10 тыс. человек в сутки на въезд и выезд из Украины.

Однако накануне выходных фиксировался незначительный рост количества пропускных операций и резкое увеличение желающих пересечь границу не отмечалось.

"В среднем количество оформлений увеличилось до 12 тыс. человек в сутки. Уже на Пасху пассажиропоток резко снизился до 7,1 тыс. человек в сутки, а вчера достиг рекордного минимума. За прошедшие сутки пограничники осуществили 6,9 тыс. пропускных операций", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений продолжают проводить температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья всех лиц, следующих в Украину.

Кроме того, на государственной границе с 22 марта пограничники обнаружили более 70 человек, нарушивших правила карантина, предварительно данные лица давали добровольное согласие на 14-дневную самоизоляцию.

Как сообщали Українськi Новини, 15 апреля Кабинет Министров закрыл еще 10 пунктов пропуска на границе с Молдовой, Польшей и Румынией.

Таким образом, открытыми остаются 18 пунктов пропуска.

Также сообщалось, что пассажиропоток накануне Пасхи не увеличился.