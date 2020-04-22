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  • В умовах коронавірусу Україна не можемо дозволити закрити якісь медустанови, - Шмигаль про медреформу
22 квітня 2020, середа, 11:30 14
Медицина 2020-04-22T13:00:03+03:00
Українські Новини
В умовах коронавірусу Україна не можемо дозволити закрити якісь медустанови, - Шмигаль про медреформу

В умовах коронавірусу Україна не можемо дозволити закрити якісь медустанови, - Шмигаль про медреформу

Ярина Вацяк
Медреформа, Лікарні, Денис Шмигаль, коронавірус в Україні, Covid-19
Лікар. Фото: pixabay
Лікар. Фото: pixabay

В умовах коронавірусу Україна не можемо дозволити собі закрити якісь медустанови в той час, як 15 медиків Київської лікарні №6 захворіли коронавірусом, лікарня не приймає нових пацієнтів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю виданню "РБК Україна", передають Українські Новини.

"Щодо реформи. Ми пішли таким шляхом. Перша частина реалізована, і первинна ланка працює досить ефективно. Тобто реформа в первинній ланці себе виправдала. Вторинна ланка з 1 квітня перейшла у другий етап, і там є низка питань. А в умовах коронавірусу ми не можемо дозволити собі експерименти. Ми не можемо дозволити собі закрити якісь медичні установи", - сказав вигинув.

При цьому він зазначив, що уряд не скасовує медреформу, але має намір у 2-му півріччі розглянути питання про її модифікуванні.

Шмигаль також зазначив, що ще жодна медична система світу не подолала такий виклик, як коронавірус.

"Ми бачили, як лягли всі системи і в Європі, і в США при піковому захворюванні коронавірусом. Тому ми відповідально ставимося до карантинних заходів, і тому суспільство так добре розуміє весь рівень відповідальності. Не питання реформи, питання у спроможності будь-якої медичної системи", - наголосив прем'єр-міністр.

Як повідомляли "Українські Новини", у лютому у Києві медики виходили на акцію протесту проти закриття лікарень.

Тим часом, в Києві обрали лікарні "другої хвилі" для "коронавірусних" пацієнтів.

Також у Вінниці закрили на карантин пологовий будинок через хвору медсестру.

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