В Виннице закрыли на карантин роддом из-за заболевшей медсестры, - СМИ

Винницкий родильный дом № 2 экстренно закрыли на карантин после обнаружения коронавируса у работавшей там медсестры. Об этом сообщает 33-й НОВОСТИ.

Отмечается, что зараженная ранее встречалась с лицами, которые вернулись из Польши. Вскоре после этого женщине стало плохо и она ушла на больничный. Из дома ее забрала машина скорой помощи.

В медучреждении провели дезинфекцию. При этом роженицы остались на месте − их никуда не перевели.

Как заявил директор городского департамента здравоохранения Александр Шиш, угрозы здоровью женщин нет, они находятся под наблюдением врачей.

Как защитить себя от коронавируса:

избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ – минимальная дистанция - 1,5 метра;

не прикасайтесь к лицу, в том числе к глазам, носу и рту;

термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;

в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от Covid-19. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українські Новини, тем временем, заболевшая коронавирусом жительница Ирпеня родила здорового мальчика.