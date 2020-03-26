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26 марта 2020, четверг, 09:00 571
Происшествия 2020-03-26T09:00:52+02:00
Українські Новини
В Виннице закрыли на карантин роддом из-за заболевшей медсестры, - СМИ

В Виннице закрыли на карантин роддом из-за заболевшей медсестры, - СМИ

Ольга Фандорина
Роддом, коронавирус в Украине, карантин в Украине, Роддом в Виннице
facebook.com/VMKPB2
facebook.com/VMKPB2

Винницкий родильный дом № 2 экстренно закрыли на карантин после обнаружения коронавируса у работавшей там медсестры. Об этом сообщает 33-й НОВОСТИ.

Отмечается, что зараженная ранее встречалась с лицами, которые вернулись из Польши. Вскоре после этого женщине стало плохо и она ушла на больничный. Из дома ее забрала машина скорой помощи.

В медучреждении провели дезинфекцию. При этом роженицы остались на месте − их никуда не перевели.

Как заявил директор городского департамента здравоохранения Александр Шиш, угрозы здоровью женщин нет, они находятся под наблюдением врачей.

Как защитить себя от коронавируса:

  • избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ – минимальная дистанция - 1,5 метра;
  • не прикасайтесь к лицу, в том числе к глазам, носу и рту;
  • термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;
  • в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от Covid-19. Инфографика: Центр общественного здоровьяКак защититься от Covid-19. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українські Новини, тем временем, заболевшая коронавирусом жительница Ирпеня родила здорового мальчика.

Также 25 марта от коронавируса умерла женщина из Сумской области и мужчина из Тернопольской.

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