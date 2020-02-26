В Киеве медики вышли на акцию протеста против закрытия больниц

В то время, как под Офисом президента неизвестный совершил самоподжог, на улицах Киева проходит акция протеста медицинских работников, выступающих против ликвидации больниц, с целью оптимизации и преобразования коммунальных некоммерческих предприятий. Об этом передает Страна.юа.

В частности, активисты собрались на Майдане Незалежности, после чего направились к зданию Кабмина.

Фото: Страна.юа

Некоторые участники акции поделились с журналистами целью участия в забастовках:

"Мы хотим защитить права наших детей. Наш санаторий - спасательный круг для детей, у которых родители больны туберкулезом. Они у нас живут, мы их обуваем-одеваем, даем образование. Им некуда больше деваться. А нам сказали, что финансирование прекращается, и что будет с детьми теперь неясно. Вот мы и приехали отстаивать их права", - рассказала одна из протестующих, работник санатория, приехавшая в Киев из Шостки.

Еще один врач заявил, что в результате так называемой оптимизации могут закрыть противотуберкулезные диспансеры, а обслуживание таких больных переложить на плечи семейных врачей.

"Но семейные врачи, уже заявляют, что если в доме будет такой больной туберкулезом, то они просто не пойдут по вызову", - утверждает врач.

Также отмечается, что ранее директор департамента коммуникаций НСЗУ Татьяна Бойко на брифинге

"Еще один миф, это увольнение сотрудников и закрытие больниц, этим мифом спекулируют политические силы. Местная власть является владельцами лечебных заведений. Поэтому местная власть принимает решение о закрытии или реорганизации медучреждения. Минздрав этим заниматься не будет. Но объективно у нас есть больницы в которых за несколько месяцев было до 10 пациентов. Или есть хирургические отделения в которых нет анестезиологов, такие хирурги конечно не могут работать. Также спекулируют на зарплатах сотрудников. Когда больница становится коммунальным предприятием, она может предоставлять дополнительные услуги. Система сейчас устроена так, что деньги идут за пациентом, поэтому у лучших сотрудников всегда будут пациенты и они смогут зарабатывать", - заявила Татьяна Бойко.

Как сообщали Українські Новини, Сопредседатель Оппозиционной платформы - За життя Юрий Бойко в районной больнице рассказал, как надо отменить медреформу.