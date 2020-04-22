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22 квітня 2020, середа, 11:21 14
Кабмін 2020-04-22T12:45:04+03:00
Українські Новини
Документи на звільнення голів Митниці та Податкової не надходили офіційно, - Шмигаль

Документи на звільнення голів Митниці та Податкової не надходили офіційно, - Шмигаль

Елена Новикова
Денис Шмигаль, Ігор Уманський, Державна податкова служба України, Державна митна служба України
Денис Шмигаль. Скріншот трансляції 1+1
Денис Шмигаль. Скріншот трансляції 1+1

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що документи на звільнення голів Митної і Податкової служб подавалися, але не надходили офіційно, в той час, як колишній міністр фінансів Ігор Уманський вважає головною причиною свого звільнення бажання звільнити голів Державної податкової служби та Державної митної служби.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "РБК Україна".

"Подавалися документи на звільнення голів Податкової і Митниці паном Уманським? Так, подавалися. Але офіційно не надходили. Ми почали роботу з аудиту митниці та податкової. Тобто ця робота була розпочата і не припинялася", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, відповідаючи на питання про ініціативу колишнього міністра фінансів Ігоря Уманського щодо звільнення голів Митної і Податкової служб.

При цьому Шмигаль додав, що Кабмін стежить за діяльністю всіх керівників так званих центральних органів виконавчої влади, в тому числі, Податкової та Митниці.

"З усіма проводимо співбесіди, з усіма проводимо аудити. Дивимося на профпридатність керівників, дивимося на їх історію і охайність, на предмет того, чи є порушені кримінальні справи. Щодо звинувачень пана Уманського, якщо вони доростуть до відповідної кримінальної справи, то, звичайно, будуть питання до керівника", - зазначив прем'єр.

За його словами, тому на даному етапі уряд займається аудитом, перевіркою діяльності керівників, співбесідами.

"І там, де будемо бачити, що хтось не відповідає займаній посаді, то у мене не буде ніяких сумнівів. Будемо шукати альтернативних керівників, більш ефективних, і будемо проводити заміни", - підкреслив він.

Як повідомляли Українські Новини, 30 березня Верховна Рада звільнила від виконання обов'язків міністра фінансів Ігоря Уманського.

Також початку квітня, працював у березні міністром фінансів України Ігор Уманський розкритикував роботу Митної служби і звинуватив голови Державної митної служби Максима Нефьодова в професійній непридатності.

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