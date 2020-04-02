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  • "Контрабас" как шел, так и идет, - Уманский раскритиковал Нефедова и работу таможни
02 апреля 2020, четверг, 18:17 1899
Экономика 2020-04-02T18:25:16+03:00
Українські Новини
"Контрабас" как шел, так и идет, - Уманский раскритиковал Нефедова и работу таможни

"Контрабас" как шел, так и идет, - Уманский раскритиковал Нефедова и работу таможни

Ярина Вацяк
Таможня, Контрабанда, Игорь Уманский, Максим Нефедов
Игорь Уманский.
Игорь Уманский.

Бывший министр финансов Игорь Уманский, который считает, что из-за схем с НДС госбюджет теряет 5 млрд гривен ежемесячно, раскритиковал работу Таможенной службы и обвинил председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова в профессиональной непригодности.

Об этом Уманский рассказал в интервью интернет-изданию "Левый берег" передают Українські Новини.

"Макс (Максим Нефедов, – ред.), он такой, где-то идеалист, пытается нарисовать картинку светлого будущего – "новая таможня", все такое. Проблема в том, что есть картинка светлого будущего, а есть - реальность. И "контрабас" как шел, так и идет. С таможней надо жестко – шаг влево, шаг вправо – расстрел", - раскритиковал

При этом он заявляет о профессиональной непригодности Нефедова.

"Он мне сам это сказал (о неподконтрольных главах региональных таможен). Фактически, расписался в своей профнепригодности. То есть Макс был выведен в роль "фунта", который рассказывает про реформу на таможне, а на самом деле там ситуация – при Януковиче просто отдыхали... Его вывели из "игры" и сделали "громоотводом", а процессами рулили другие. В этом его ошибка", - подчеркнул Уманский.

Как сообщали Українські Новини, Уманский считает главной причиной его увольнения желание уволить глав Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы.

30 марта Верховная Рада освободила от выполнения обязанностей министра финансов Игоря Уманского.

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