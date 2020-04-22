підписатися на розсилку
26.9 27.4
29 29.7
˟
  • Новини
  • Світ
  • Кількість інфікованих на коронавірус у Білорусі знову зросла
22 квітня 2020, середа, 10:27 27
Світ 2020-04-22T12:45:04+03:00
Українські Новини
Кількість інфікованих на коронавірус у Білорусі знову зросла

Кількість інфікованих на коронавірус у Білорусі знову зросла

Елизавета Кесельман
Білорусь, коронавірус в Білорусі, боротьба з коронавірусом
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Раніше в Білорусі вирішили проводити парад на 9 травня. Після цього Всесвітня організація охорони здоров'я закликала чинну владу скасувати всі заходи через коронавірус. Тим часом, Міністерство охорони здоров'я представило нові дані про коронавірус в країні, згідно з яким за добу від хвороби померли 55 осіб. Про це повідомляє видання "Белновости".

Наголошується, що причиною смертей стали також хронічні захворювання, діагностовані у інфікованих. Всього з лікарень виписано 577 пацієнтів.

З початку лютого білоруські медики провели 108 тисяч 545 тестів на виявлення коронавірусної інфекції.

Тестування проводиться в 25 лабораторіях країни в республіканських науково-практичних центрах, центрах гігієни, епідеміології і громадського здоров'я, а також у приватних медичних центрах.

На сьогоднішній день в Білорусі виявлено 6 723 людини із підтвердженим діагнозом COVID-19.

Дані про статистику захворюваності в регіонах та кількості смертельних випадків не повідомляється.

Як повідомляли Українські Новини, президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає за необхідне відновлення навчального режиму для школярів, при цьому стверджуючи, що носіння масок дітьми в школах - звичайна показуха.

Більше новин про: Білорусь коронавірус в Білорусі боротьба з коронавірусом

В Україні за день 467 нових заражених коронавірусом. Всього майже 6,6 тис. інфікованих
Україна 42-й день на карантині, до його закінчення залишилося 2 дні
Новини
У Державній фіскальній службі зменшилась кількість корупційних злочинів, - Солодченко 12:45
Північну Корею замість Кім Чен Ина може очолити його молодша сестра, – ЗМІ 12:44
Протягом місяця Нефьодов піде у відставку, - ЗМІ 12:31
За минулу добу в ЗСУ зафіксували ще 4 випадки коронавірусу 12:28
Шмигаль розповів, коли відкриють кордони в Україні 12:07
більше новин
МОЗ ініціює продовження карантину до 12 травня, але з пом'якшенням заходів 10:05
Україна 41-й день на карантині, до його закінчення залишилося три дні 09:00
Учасники акції "Твоя енергонезалежність" можуть отримати залишок коштів 11:51 Прес-реліз
Ярославський запросив провідних вірусологів в Харків, де створює "антикоронавірусний" центр 20:38
У мережу потрапило скандальне листування міністра юстиції Малюськи про роботу АРМА, - ЗМІ 10:59
більше новин
МОЗ ініціює продовження карантину до 12 травня, але з пом'якшенням заходів 10:05
Піщаний вихор. Фото: Facebook/Олександр Смеричанский
Під Києвом зафіксували незвичайний пиловий вихор 15:34
5 країн Європи починають знімати карантинні обмеження 13:56
Всіх вчителів-пенсіонерів переведуть на роботу за договором на 1 рік 17:26
В Почаєві закривається на в'їзд і виїзд карантинна зона міста 20:50
більше новин
Допомога безробітним і держрегулювання цін: чим ще сьогодні займеться Кабмін
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok