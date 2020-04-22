Кількість інфікованих на коронавірус у Білорусі знову зросла

Раніше в Білорусі вирішили проводити парад на 9 травня. Після цього Всесвітня організація охорони здоров'я закликала чинну владу скасувати всі заходи через коронавірус. Тим часом, Міністерство охорони здоров'я представило нові дані про коронавірус в країні, згідно з яким за добу від хвороби померли 55 осіб. Про це повідомляє видання "Белновости".

Наголошується, що причиною смертей стали також хронічні захворювання, діагностовані у інфікованих. Всього з лікарень виписано 577 пацієнтів.

З початку лютого білоруські медики провели 108 тисяч 545 тестів на виявлення коронавірусної інфекції.

Тестування проводиться в 25 лабораторіях країни в республіканських науково-практичних центрах, центрах гігієни, епідеміології і громадського здоров'я, а також у приватних медичних центрах.

На сьогоднішній день в Білорусі виявлено 6 723 людини із підтвердженим діагнозом COVID-19.

Дані про статистику захворюваності в регіонах та кількості смертельних випадків не повідомляється.

Як повідомляли Українські Новини, президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає за необхідне відновлення навчального режиму для школярів, при цьому стверджуючи, що носіння масок дітьми в школах - звичайна показуха.