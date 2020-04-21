Лукашенко считает ношение масок детям в школах "несусветной глупостью и показухой"

Ранее Беларусь заявила, что парад на 9 мая в стране состоится, несмотря на пандемию коронавируса. Помимо этого, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране возобновляется учебный процесс, а также высказался по поводу мер предосторожности и требований для детей в школах. Об этом сообщает издание "БЕЛТА".

Как передает ведомство, Лукашенко считает, что те, кто заставляет детей носить маски, пользоваться "горючими антисептиками на этаноле" и рассаживает по классу, занимаются "очковтирательством и показухой".

"Нельзя детям эти маски одевать, особенно в школе. Такого требования не было. И если где-то это, те, кто это ввел, ответят... если там кто-то "упражняется", скорее всего, это самодеятельность. А потому, что министерство и губернаторы не проконтролировали этот вопрос, они будут отвечать", — прокомментировал Лукашенко информацию о введении защитных мер в школах Беларуси.

Также он отметил, что решение о возобновлении учебного процесса в школах принималось после анализа эпидемиологической ситуации в стране.

При этом президент ответил на критику тем, кто упрекнул его в перекладывании ответственности на родителей:

"Я наблюдаю реакцию людей. Люди разные. Я, наверное, излишне беру на себя ответственность. Я на себя весь этот груз возложил. Хотя многие говорят, вот, президентские выборы… Да не надо впереди лошади бежать! Я же Президент пока, я за это отвечаю. Возложи я ответственность, не возложи, вы же все равно с меня спросите. Такая практика у нас уже в стране: кто виноват, не виноват - это Президент. Поэтому я занимаюсь этими вопросами. Я честно и прямо сказал, что я категорически против продления каникул…", – добавил президент.

По последним данным, в Беларуси 6264 зафиксированных случая инфицирования коронавирусом, 51 человек умер.

Как сообщали Українські Новини, Всемирная организация здравоохранения призвала Беларусь отменить все мероприятия для предотвращения распространения коронавируса.