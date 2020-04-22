Кабмін сьогодні проведе засідання

Кабінет Міністрів, який має намір продовжити карантин, проведе засідання в середу, 22 квітня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби уряду, передають Українські Новини.

Засідання розпочнеться о 13:00 і пройде під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Для ЗМІ засідання проходитиме в режимі відеотрансляції.

Як повідомляли Українські Новини, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що нехто обмеження в Україні знімуть, але продовжать карантин.

Раніше у Зеленського розповіли, як будуть виводити економіку з карантинної кризи.

Також 16 квітня Кабмін призначив Буславець т.в.о. Міненерго, звільнивши Шубіна з даної посади.

Тим часом сьогодні розпочався 42-й день карантину який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавіруса COVID-19 і має намір продовжити. В результаті карантину та інших обмежувальних заходів навчальні заклад перейшли на дистанційне навчання, заборонені масові зібрання громадян, зупинено міжнародне і міжміське пасажирське сполучення, метрополітен у Києві, Харкові та Дніпрі, а міський транспорт працює за спеціальними перепустками.