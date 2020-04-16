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16 апреля 2020, четверг, 17:33 905 Дополнено
Экономика 2020-04-16T17:35:32+03:00
Українські Новини
Кабмин назначил Буславец врио Минэнерго, уволив Шубина с данной должности

Кабмин назначил Буславец врио Минэнерго, уволив Шубина с данной должности

Юрий Дощатов
Кабмин, Внеочередное заседание, Ольга Буславец, Минэкоэнерго
Ольга Буславец Фото: Energy Club - Клуб енергетики/Facebook
Ольга Буславец Фото: Energy Club - Клуб енергетики/Facebook

Кабинет Министров на внеочередном заседании 16 апреля назначил первым заместителем министра, временно исполняющей обязанности министра энергетики Ольгу Буславец, при этом первый замминистра Виталий Шубин, который до сегодняшнего дня был врио министра уволен.

Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник.

При этом агентству Шубин подтвердил, что сегодня был уволен.

"Да, я уволен из министерства, врио министра назначена Буславец", - сказал Шубин.

(Новость дополнена подробностями)

Также по информации агентства Шубин был уволен без указания причины.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Герус заявлял, что кандидат в министры энергетики Буславец помогла внедрить формулу "Роттердам +".

Также в расследовании издания "Наші гроші" сообщалось, что  кандидат на должность министра энергетики "продвигала" в Кабмине скидку на газ для Ахметова.

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